Прически для пляжа: 5 самых удобных

В путешествие девушки тщательно подбирают гардероб, аксессуары и, самое главное, купальник. Однако не все еще определились до конца, какую прическу они будут носить на море.

Конские хвосты и сложные плетения надоели и отнимают много времени.

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Факты ICTV подобрали пять самых удобных причесок для пляжа.

Два пучка

За несколько минут можно сделать очень милую и женственную прическу в виде двух пучков. Их можно собрать вверху и снизу головы, как больше нравится.

Хвост русалки

Растрепанная коса является самой популярной прической на пляже. Ее можно сделать прямой, боковой или заплести две косички. Заплетать ее можно в самом низу на затылке или сверху.

Прически с банданой или платком

Для стильной и удобной прически будет достаточно закрутить пучок и повязать яркий платок вокруг него или головы. Времени на такую прическу уходит минимально, а носить ее можно очень долго.

Полупучок

По-прежнему модный полупучок идеально подойдет для пляжа. Такая прическа будет актуальна и для вечеринки и для отдыха. Также можно сделать 2 полупучка для получения игривого и женственного образа.

Гладкая прическа с нижним пучком

Классическая прическа — гладко зачесанные волосы с пучком у затылка. Его лучше делать после выхода из воды, когда ваши волосы мокрые.

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Фото: GoRabbit, pinterest, beautylish.com.