День ангела Ольги: поздравления в картинках

Женщины с именем Ольга празднуют День ангела 17 июля.

Также Ольги празднуют именины 10 февраля, 6, 14 марта, 17 июля, 24 июля и 23 ноября.

Княгиню Ольгу — известную владелицу этого имени — православная церковь причислила к лику святых.

Имя Ольга означает “святая” и имеет скандинавское происхождение от имени Хельга.

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Факты ICTV публикуют поздравительные картинки с Днем ангела Ольги.

Недавно Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.