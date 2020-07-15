Комета Neowise 14 июля 2020 года пролетела прямо над планетой Земля.

Момент полета запечатлели с борта космической станции.

Космонавты NASA сделали впечатляющее видео с помощью снимков. Комету заметили перед рассветом, когда она пролетала над Ближним Востоком.

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За семь минут космонавты сделали 550 снимков, однако для такого видео их было мало. Чтобы его продлить, художник-график Шон Доран интерполировал фото, сгладил последовательность и создал плавное воспроизведение.

Благодаря профессиональной работе, каждый, кто увидел ролик, смог полностью прочувствовать полет кометы.

Перед тем, как взошло солнце, эта комета стала видимой в течение короткого периода.

Комету Neowise стало видно только в 2020 году, ее впервые заметили 27 марта. Это достаточно редкая комета, с периодом обращения около 6 800 лет.

Ближе всего к Земле она подлетит 22 июля, на расстояние около 103 млн км. В Украине же увидеть ее лучше видно будет перед рассветом.