День украинских миротворцев празднуют 15 июля. Праздник утвержден постановлением Верховной Рады Украины от 21 мая 2013 года.
Участие украинских военных в операциях по поддержанию мира и безопасности, под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС началось в 1992 году.
Лучшие поздравления в СМС ко Дню украинских миротворцев смотрите в подборке Фактов ICTV.
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Миротворец поможет всегда,
Будь то солнечный день, или вьюга.
Он поймет, если где-то беда
И протянет вам помощи руку.
Оставляя повсюду добро,
Проводя каждый день не напрасно,
Даже, если печаль, все равно,
Улыбнется, и схлынут ненастья.
Знай что есть на земле
Человек, помогающий всюду.
Миротворец успеет везде,
Мир и счастье, неся всему люду!
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Сегодня славим миротворцев,
Сегодня праздник ведь у них,
Желаем им, чтоб на планете,
Свист пули полностью притих.
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Они смелы и благородны,
Нам жить без страха помогают.
И поступая благородно
Покой и мир оберегают.
Стоят на страже интересов
Порою, даже погибают.
Но регулируя процессы.
Творя добро людей спасают.
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Спасибо за мир и удачу!
Спасибо за ваш труд!
Пусть не стоят трудные задачи
И помехи все пускай пройдут!
Больше узнать о главных праздничных датах можно в календаре государственных праздников на 2020 год. Просмотрев его, вы всегда будете знать, с каким праздником и когда поздравлять свое окружение.