День украинских миротворцев празднуют 15 июля. Праздник утвержден постановлением Верховной Рады Украины от 21 мая 2013 года.

Участие украинских военных в операциях по поддержанию мира и безопасности, под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС началось в 1992 году.

Лучшие поздравления в СМС ко Дню украинских миротворцев смотрите в подборке Фактов ICTV.

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Миротворец поможет всегда,

Будь то солнечный день, или вьюга.

Он поймет, если где-то беда

И протянет вам помощи руку.

Оставляя повсюду добро,

Проводя каждый день не напрасно,

Даже, если печаль, все равно,

Улыбнется, и схлынут ненастья.

Знай что есть на земле

Человек, помогающий всюду.

Миротворец успеет везде,

Мир и счастье, неся всему люду!

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Сегодня славим миротворцев,

Сегодня праздник ведь у них,

Желаем им, чтоб на планете,

Свист пули полностью притих.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

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Они смелы и благородны,

Нам жить без страха помогают.

И поступая благородно

Покой и мир оберегают.

Стоят на страже интересов

Порою, даже погибают.

Но регулируя процессы.

Творя добро людей спасают.

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Спасибо за мир и удачу!

Спасибо за ваш труд!

Пусть не стоят трудные задачи

И помехи все пускай пройдут!

Больше узнать о главных праздничных датах можно в календаре государственных праздников на 2020 год. Просмотрев его, вы всегда будете знать, с каким праздником и когда поздравлять свое окружение.