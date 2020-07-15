Восточный гороскоп на 2020 год для Фактов ICTV подготовил консультант по китайской астрологии Ба Цзы Давид Векуа.

Новый год будет проходить под знаком белой металлической Крысы по восточному гороскопу. Смена года по китайскому стилю наступает 25 января.

И сразу с хороших новостей – этот год будет удачным для многих знаков зодиака.

Гороскоп для Быка на 2020 год

Новый год для Быков будет финансово успешным, следите за возможностями, которые перед вами открываются, и упорно работайте в своем стиле. В погоне за деньгами и построением карьеры не забудьте заботиться о своем здоровье, так как сил расходоваться будет много. В плане личных отношений это спокойный год, идеальный для романтических поездок.

Здоровье: ++

Карьера/финансы: ++++

Отношения: +++

Гороскоп для Тигра на 2020 год

В 2020 году тигров ждет ресурсное время, смело принимайте коммерческие предложения, это ваш год. Вопросам здоровья уделите профилактическое внимание, а также следите за правильным питанием. На личном фронте ситуация стабильная, а тем, кто пока в поиске, улыбнется удача.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: +++++

Отношения: ++

Гороскоп для Кролика на 2020 год

Главной темой года для кроликов станут страстные отношения и возможные перемены в круге общения. Если вы в отношениях и не хотите их менять, не слишком увлекайтесь вниманием противоположного пола, потому что в этом году оно будет в избытке. Шумных вечеринок будет много, поэтому берегите свое здоровье. В этом году возможно получение наследства.

Здоровье: ++

Карьера/финансы: +++

Отношения: +++++

Гороскоп для Дракона на 2020 год

Драконам в наступающей году будет сопутствовать особая финансовая удача в бизнесе и карьере. Денег и возможностей их заработать будет предостаточно. В личных отношениях вас ждут близость с партнером и гармония. Драконам в этом году легко набрать лишний вес, поэтому будьте умерены в еде и занимайтесь спортом.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: +++++

Отношения: ++++

Гороскоп для Змеи на 2020 год

Змей в 2020 году ждет стремительное продвижение по карьерной лестнице. Увлеченность карьерой может охладить ваши отношения с близкими, поэтому находите для них время. Из-за нагрузки на работе возможно переутомление, поэтому не забывайте восстанавливать силы.

Здоровье: ++

Карьера/финансы: ++++

Отношения: ++

Гороскоп для Лошади на 2020 год

Для лошади Новый год станет временем внутренней трансформации. Наступил момент переоценить и переосмыслить свою жизнь. Доверяйте своей интуиции и не бойтесь просить поддержку у близких. Отношения с ними позволят пройти этот период легче. Длинные пешие прогулки помогут поддерживать здоровье и успокаивать ум.

Здоровье: ++

Карьера/финансы: ++

Отношения: +++

Гороскоп для Козы на 2020 год

Для людей, рожденных в год Козы, 2020-й станет финансово успешным. Деньги с собой принесут необходимость больше работать, поэтому запланируйте минимум два отпуска на этот год. Это поможет набраться сил и отдохнуть от рабочих забот. Также в этот период вы будете купаться во внимании противоположного пола. Воспользуйтесь благоприятным моментом устроить свою личную жизнь.

Здоровье: ++

Карьера/финансы: ++++

Отношения: +++++

Гороскоп для Обезьяны на 2020 год

В 2020 году у вас раскроется творческий потенциал. Смело начинайте новые проекты, творите и созидайте. Берите на себя инициативу, у вас достаточно сил, чтобы ее реализовать. Для женщин этот год может стать моментом пополнения в семье. Заранее позаботьтесь о состоянии своего здоровья.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: ++++

Отношения: ++++

Гороскоп для Петуха на 2020 год

Петухи в будущем году будут склонны к приятному времяпровождению и удовольствиям. Поэтому не упускайте из виду сроки выполнения рабочих задач. Для здоровья будут полезны массажи и спа-процедуры. В личных отношениях старайтесь уделять внимание духовности, потому что наслаждения будет вдоволь.

Здоровье: ++++

Карьера/финансы: +++

Отношения: ++++

Гороскоп для Собаки на 2020 год

Представителям знака Собаки нужно быть целеустремленными и упорными в этом году. Так как приходящие возможности будут требовать от них решительных действий. В отношениях с близкими и любимыми старайтесь достигать компромиссов. Оптимистичное настроение будет способствовать здоровью весь год.

Здоровье: ++++

Карьера/финансы: +++++

Отношения: ++

Гороскоп для Свиньи на 2020 год

Люди, рожденные в годы Свиньи, в 2020 году должны быть в карьере и бизнесе на чеку. Это связано с увеличением конкуренции в вашей сфере деятельности. Щедрость к вашему окружению не только улучшит отношения, но убережет вас от возможных проблем. Здоровье в этом году будет хорошим, если суметь сохранить собственную энергию.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: ++

Отношения: +++++

Гороскоп для Крысы на 2020 год

В этом году крысы будут в окружении большого количества людей. Поэтому их возможности в карьере и финансах будут связаны с созданием команды единомышленников. Не пытайтесь зарабатывать в одиночку. В личном плане уделяйте своему партнеру повышенное внимание, это укрепит вашу любовь. В сфере здоровья это благоприятный год.

Здоровье: +++

Карьера/финансы: +++

Отношения: ++++

Ранее Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп на 2020 год для представителей всех знаков зодиака.