С 15 июля популярный стриминговый сервис Spotify доступен в Украине и еще 12 странах Европы.
В этом списке — Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Хорватия, Казахстан, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония, Россия, Сербия и Словения.
В целом он теперь работает в 92 странах мира.
Благодаря сервису Spotify украинцы получили доступ к 50 млн песен и 4 млрд плейлистов.
Есть как бесплатная подписка, так и платная.
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Spotify в Украине
Приложение Spotify доступно на App Store. Сервис бесплатный, но если вы не любите рекламу, придется оформить одну из Premium подписок.
Сколько стоит подписка:
- месяц — $4,99;
- для двоих — $6,49;
- семейная — $7,99;
- для студентов — $2,49.
Как скачать Spotify в Украине и как оформить подписку, читайте на Фактах ICTV.
Источник: Spotify