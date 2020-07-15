С 15 июля популярный стриминговый сервис Spotify доступен в Украине и еще 12 странах Европы.

В этом списке — Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Хорватия, Казахстан, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония, Россия, Сербия и Словения.

В целом он теперь работает в 92 странах мира.

Благодаря сервису Spotify украинцы получили доступ к 50 млн песен и 4 млрд плейлистов.

Есть как бесплатная подписка, так и платная.

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Spotify в Украине

Приложение Spotify доступно на App Store. Сервис бесплатный, но если вы не любите рекламу, придется оформить одну из Premium подписок.

Сколько стоит подписка:

месяц — $4,99;

для двоих — $6,49;

семейная — $7,99;

для студентов — $2,49.

Как скачать Spotify в Украине и как оформить подписку, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Spotify