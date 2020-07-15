Spotify заработал в Украине 15 июля и уже приобрел большой ажиотаж. У него есть много положительных отзывов и более 500 млн загрузок по всему миру.

В чем преимущества интернет-сервиса, о ценах и видах подписки Spotify, читайте в нашем материале.

Что такое Spotify

Spotify — это интернет-сервис и мобильное приложение, которое позволяет легально слушать музыку. Если просто загрузить композицию из интернета — это, по сути, является нарушением авторских прав и незаконным распространением контента.

Компания запустилась еще в 2008 году в Швеции, а сейчас сервис доступен в 92 странах.

У нас долгое время не было культуры платить как за музыку, так и за фильмы. То есть, за то, что можно и там получить бесплатно. Поэтому выходить на украинский рынок намного раньше не было особой необходимости.

Сейчас этот вопрос все больше приходит и люди начинают покупать подписки на различные сервисы.

Благодаря сервису Spotify украинцы получили доступ к 50 млн песен и 4 млрд плейлистов.

Преимущества Spotify

Spotify, конечно, не уникальное приложение в своем роде, но имеет несколько преимуществ по сравнению с другими.

Прежде всего, музыка не забирает память на телефоне, ведь это первый сервис, который позволяет слушать музыку онлайн, не загружая ее на устройство.

Второе — возможность слушать музыку бесплатно, однако тогда вам будут показывать рекламу.

Подписка на Spotify

Подписка на Spotify имеет несколько видов, а цена зависит от выбранного варианта.

подписка на месяц — $4,99 (135 грн);

подписка для двоих — $6,49 (176 грн);

семейная подписка (6 человек) — $7,99 (216 грн);

подписка для студентов — $2,49 (67 грн).

Однако из-за того, что семейным тарифом часто пользуются просто друзья, чтобы сэкономить, Spotify начал проверять где живут подписчики семейного плана.

Как и где можно пользоваться

Spotify находится на операционных системах Windows, macOS, Linux, Android и iOS.

Установить приложение на телефон можно через App Store или Play Market. К тому же, он не занимает много места, поэтому проблем с этим не будет.

Подробнее, как установить приложение Spotify, читайте в нашей инструкции.

Альтернатива Spotify

Если вы ищете для себя более удобный сервис, где можно легально слушать музыку, можете попробовать такие:

SoundCloud — платформа с функционалом социальной сети. Для прослушивания музыки не требуется регистрация.

— платформа с функционалом социальной сети. Для прослушивания музыки не требуется регистрация. Deezer — на сервисе есть 56 млн музыкальных композиций и более 30 тыс. радиостанций.

— на сервисе есть 56 млн музыкальных композиций и более 30 тыс. радиостанций. Zvooq — треки можно слушать бесплатно, однако за загрузку песни надо заплатить.

— треки можно слушать бесплатно, однако за загрузку песни надо заплатить. YouTube-music — платформа запоминает, что вы слушали несколько раз и самостоятельно формирует ваш плейлист.

Подробнее о каждом из сервисов, где слушать музыку, читайте на нашем сайте.