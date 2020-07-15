Spotify — стриминговый сервис для аудифайлов, который позволяет легально и без скачивания на устройство слушать музыку, аудиокниги и подкасты. На сервисе для прослушивая доступны более 50 млн файлов.

Сервис доступен бесплатно, однако, если вам захочется им пользоваться без рекламы, то придется оформить одну из Premium подписок. Об их ценах читайте ниже.