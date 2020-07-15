Что такое Spotify?
Spotify — стриминговый сервис для аудифайлов, который позволяет легально и без скачивания на устройство слушать музыку, аудиокниги и подкасты. На сервисе для прослушивая доступны более 50 млн файлов.
Сервис доступен бесплатно, однако, если вам захочется им пользоваться без рекламы, то придется оформить одну из Premium подписок. Об их ценах читайте ниже.
Как скачать Spotify в Украине?
Скачать Spotify на свои телефоны украинские пользователи могут на App Store. Однако сервис будет работать только на iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV.
Также Spotify доступен для скачивания в Play Market, который используется на Android.
- Скачиваем приложение Spotify на свое устройство.
- Запускаем его и нажимаем Зарегистрироваться.
- Вводим электронную почту, дату рождения и имя, которое будет использоваться на сервисе.
- Далее необходимо выбрать топ-3 самых любимых исполнителя. На основе вашего выбора сервис будет предлагать вам музыку для прослушивания. Также вы сможете ее искать самостоятельно.
- Создаете свой плейлист.
- Ищете композиции, формируете список для прослушивания.
Как оформить подписку на Spotify в Украине?
Первый месяц сервис Spotify можно использовать бесплатно со всеми привилегиями.
Однако, если вы и дальше хотите слушать музыку в этом приложении без рекламы, то придется оформить подписку.
Пока раздел Premium подписок недоступен.
Какие цены на Spotify в Украине?
Как пользоваться Spotify?
Украинским пользователям предлагают три главных хит-парада страны: Top Hits Ukraine, New Music Friday Ukraine и Инди.
Также на сервисе присутствуют плейлисты популярных украинских артистов: MONATIK, NK, The Hardkiss, Время и Стекло и много других.
Рекомендованная сервисом музыка: Daily Mix (ваши треки и песни, которые могли бы вам понравиться), Discover Weekly (список треков, которые могли бы вам прийтись по вкусу, созданный на основе персональных предпочтений), Release Radar (новые треки артистов, на которых вы подписаны, а также релизы тех, кого слушаете чаще всего).
Кроме того, вы можете самостоятельно формировать плейлисты из треков, которые вам нравятся.