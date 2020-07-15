15 июля православные верующие почитают память святителей патриарха Константинопольского Ювеналия и митрополита Киевского Фотия.
В Украине сегодня отмечают День украинских миротворцев, в который чествуют бойцов, за плечами которых множество операций в странах Европы, Средней Азии, Африки, Закавказья и многих других.
В народе 15 июля чествовали Берегиню — богиню-покровительницу живущих на берегах рек.
15 июля именины отмечают Арсений, Генрих, Василий, Тихон.
Народные приметы
- Желтые листья в этот день предвещали раннюю зиму.
- Если на Берегиню запланировать завершение дела, то непременно будет удачный результат.
- По звездам ночью предвещали погоду днем. Много звезд — день будет ясным.
- Также ясную погоду предвещает сазан, который начинает плескаться.
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Что нельзя делать
- Не нужно лениться, чтобы благосклонной была судьба.
- Запрещены на Берегиню любые конфликты.
- Не нужно менять место жительства, а также совершать длительные поездки.
О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.