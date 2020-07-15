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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 15 июля

15 июля православные верующие почитают память святителей патриарха Константинопольского Ювеналия и митрополита Киевского Фотия.

В Украине сегодня отмечают День украинских миротворцев, в который чествуют бойцов, за плечами которых множество операций в странах Европы, Средней Азии, Африки, Закавказья и многих других.

В народе 15 июля чествовали Берегиню — богиню-покровительницу живущих на берегах рек.

15 июля именины отмечают Арсений, Генрих, Василий, Тихон.

Народные приметы

  • Желтые листья в этот день предвещали раннюю зиму.
  • Если на Берегиню запланировать завершение дела, то непременно будет удачный результат.
  • По звездам ночью предвещали погоду днем. Много звезд — день будет ясным.
  • Также ясную погоду предвещает сазан, который начинает плескаться.

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Что нельзя делать

  • Не нужно лениться, чтобы благосклонной была судьба.
  • Запрещены на Берегиню любые конфликты.
  • Не нужно менять место жительства, а также совершать длительные поездки.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.

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