В среду, 15 июля, Луна пребывает в знаке Телец. Это 24 лунный день.

Удачное время для любых начинаний. Финансовые дела будут также складываться хорошо. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода.

В 24 лунный день будут удачными все дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.

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В среду астрологи рекомендуют правильно расставить приоритеты и не игнорировать советы, которые вам дают близкие.

На работе могут возникнуть конфликты, однако стоит вовремя их решить.

От физических нагрузок в этот день стоит отказаться, также неудачными могут быть для здоровья и эмоциональные встряски.

В лунном календаре июля 2020 будет много благоприятных дней. В этот период стоит не бояться рисковать, есть вероятность, что все дела, которые вы запланировали ранее, будут успешными.