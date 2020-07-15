Тканевая маска для лица своими руками: выкройка и инструкция

С 6 апреля украинцы должны во всех общественных местах находиться в масках. Чтобы избежать лишних затрат на покупку защитных средств, можно самостоятельно сшить тканевую маску своими руками. Для этого в сети есть готовые выкройки масок для лица и пошаговые инструкции. Маску можно сшить как с помощью технических устройств для шитья, так и без них: есть немало руководств о том, как пошить маску своими руками без машинки.

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию пошива медицинской маски для лица своими руками.

Как сшить двухслойную медицинскую маску самостоятельно?

Для начала подготовьте ткань двух видов: белую и цветную с любым узором. Для пошива маски в домашних условиях лучше всего подойдет хлопок.

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Шаг 1. Найдите выкройку.

Для начала надо найти выкройку тканевой маски. Ее надо сохранить, при необходимости масштабировать и распечатать. Саму выкройку вырезать.

Шаг 2. Сделайте заготовку из цветной ткани.

Сложите цветную ткань пополам изнаночной стороной. Прикрепите выкройку с помощью шпилек и обведите карандашом, оставляя 1 см лишней ткани, с ушной стороны стоит оставить 4 см лишней ткани. Вырежьте цветную заготовку под маску.

Если вы используете шаблон, который предусматривает припуски на швы, не добавляйте их дополнительно.

Шаг 3. Сделайте заготовку из белой ткани.

Повторите эти же действия для дополнительной ткани, за исключением припуска на боковой шов.

Шаг 4. Прошейте центральную часть маски.

Сшейте части цветной ткани изнутри вместе мелкими стежками. Это можно сделать с помощью машинку или вручную. То же самое сделайте и с белой тканью. Делайте шов тонким, чтобы он не натирал.

Шаг 5. Соедините цветную и белую части маски.

Разровняйте цветную часть маски, приложите к ней белую таким образом, чтобы швы смотрели друг на друга и оставались внутри. Сшейте их вместе, используя лишнюю ткань с цветной части. Часть маски, которая будет возле ушей, пока не трогайте. Можно приклеить части друг к другу.

Шаг 6. Сделайте крепления для ушей.

Заранее подготовьте резиновые или тканевые полоски, которые будут служить креплением. Сшейте лишнюю ткань возле ушной часть так, чтобы к ней можно было присоединить полоски.

Шаг 7. Присоедините крепления к маске.

Отрегулируйте длину полосок. Присоедините их к маске.

Постирайте готовую маску и прогладьте. После каждого использования процедуры нужно повторять.

Напомним, ранее мы писали, как сделать маску своими руками.

Источник: Сraftpassion