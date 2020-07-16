Украина и Гренада подписали безвиз: что известно о стране КАРТА

Кабинет министров Украины и правительство Гренады подписали двустороннее соглашение о безвизовом режиме между странами.

Подписание документа состоялось 16 июля 2020 года. Свои подписи под соглашением о безвизе поставили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер.

Последнего уполномочили на подписание документа, ведь сейчас в Украине нет аккредитованного посла Гренады.

Украинские туристы смогут въезжать в Гренаду сроком на 90 дней в течение 180 дней без виз, когда стороны завершат необходимые внутригосударственные процедуры.

Что известно о Гренаде

Гренада — государство, которое состоит из самого острова Гренада, а также шести небольших островов, которые лежат к северу от главного острова.

Гренада привлекательна для туристов коралловыми рифами, удобными бухтами и множеством уединенных пляжей.

Гренада также известна как “остров специй” из-за производства мускатного ореха, корицы, гвоздики, имбиря и душистого перца.

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49 млн поездок за три года безвиза с ЕС

За три года действия безвизового режима почти 49 млн украинцев совершили поездки в страны ЕС.

Самыми популярными странами стали Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния, Италия, Австрия, Германия, Греция и Испания.