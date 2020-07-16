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День металлурга — дата и история праздника

День металлурга в Украине отмечают в третье воскресенье июля. В 2020 году праздник приходится на 19 июля.

В День металлурга украинцы поздравляют всех, кто добывает руду, выплавляет чугун, сталь или занимается другой работой в этой сфере.

Праздник начали отмечать в 1993 году. Но в июне 2006 года его переименовали в День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

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История Дня металлурга берет начало с далекого 1957 года. В СССР его основали, чтобы почтить вклад работников советской металлургической промышленности в послевоенное восстановление экономики.

Кроме того, считалось, что именно металлургическая промышленность сыграла одну из главных ролей в победе СССР во Второй мировой войне.

Кроме дня металлурга, второй летний месяц также отличается праздничными датами. Поэтому в календаре праздников на июль 2020, вы найдете все необходимые даты и точно не забудете поздравить представителей различных профессий с праздником.

Фото: Unsplash

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