Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сыграла свадьбу с третьей попытки. Глава правительства вышла замуж за кинорежиссера Бо Тенгберга после двух переносов даты.

Откладывать событие приходилось дважды из-за политических вопросов Фредериксен.

Церемония состоялась на датском острове Зеландия.

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В 2019 году свадьбу перенесли из-за досрочных выборов в парламент, после которых Фредериксен возглавила датское правительство.

В 2020 году церемонию изначально планировали 18 июля, но из-за саммита ЕС 17-18 июля в Брюсселе ее пришлось опять перенести.

Пара приняла решение пожениться до саммита.

Ведущая Фактов ICTV Инна Шевченко вышла замуж

27 июня телеведущая программы Факты на канале ICTV Инна Шевченко вышла замуж. Свадьба проходила в Провансе, Франция.

Мужем ведущей стал французский режиссер кино и телевидения Лоран. Среди гостей были свидетели и близкие родственники жениха.