Почему нужно читать все сноски в договорах, напоминает гороскоп на 16 июля, который начинается с трагической ноты и заканчивается не лучше. Такое вот начало второй половины лета.
Гороскоп на 16 июля по картам таро открывает Колесо фортуны. Пока на фоне трагический хор поет O Fortuna Карла Орфа, скажу, что нет, никакой трагедии нет. Просто напоминание о том, что ничего не стоит на месте и все меняется.
Смените саундтрек на Воду ТНМК и вспомните, что сегодня начинается вторая половина лета. Еще один шанс не идти на поводу у стереотипов и вместо того, чтобы начать отдыхать, начать делать что-то новое.
Тем более, что Двойка жезлов тоже об этом. Более того – Двойка жезлов еще и о том, что идея у вас уже есть. Давно есть, и идея эта ценная и стоящая. Так вот: ее время пришло. Вместо того, чтобы просто думать о ней, составте маршрут, следуя по которому будете ее выполнять.
Но заметьте, что третья карта гороскопа на 16 июля 2020 сегодня как мелкий текст в сносках договора. Это перевернутая Шестерка жезлов, и она добавляет важное условие (и немножко помогает соотнести мечты с реальностью): не ждите немедленного одобрения от людей вокруг, восторгов и торжества. Вы верите, что ваша идея потрясающа и имеет потенциал.
Окружающие не верят в вас – они просто еще не знают, не понимают. Потом это измениться. Но через определенное время придется полагаться только на себя.
Гороскоп для всех знаков зодиака
Полный гороскоп на июль 2020 будет более благоприятным, чем в предыдущем месяце. 5 июля состоялось полутеневое лунное затмение в Козероге. Поэтому большинство почувствовали, что пришло время что-то менять в своей жизни. Начался новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.
Венера закончила фазу своей ретроградности, что значительно улучшает понимание между людьми.
Источник: А как вам такой расклад