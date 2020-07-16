Почему нужно читать все сноски в договорах, напоминает гороскоп на 16 июля, который начинается с трагической ноты и заканчивается не лучше. Такое вот начало второй половины лета.

Гороскоп на 16 июля по картам таро открывает Колесо фортуны. Пока на фоне трагический хор поет O Fortuna Карла Орфа, скажу, что нет, никакой трагедии нет. Просто напоминание о том, что ничего не стоит на месте и все меняется.

Смените саундтрек на Воду ТНМК и вспомните, что сегодня начинается вторая половина лета. Еще один шанс не идти на поводу у стереотипов и вместо того, чтобы начать отдыхать, начать делать что-то новое.

Тем более, что Двойка жезлов тоже об этом. Более того – Двойка жезлов еще и о том, что идея у вас уже есть. Давно есть, и идея эта ценная и стоящая. Так вот: ее время пришло. Вместо того, чтобы просто думать о ней, составте маршрут, следуя по которому будете ее выполнять.

Но заметьте, что третья карта гороскопа на 16 июля 2020 сегодня как мелкий текст в сносках договора. Это перевернутая Шестерка жезлов, и она добавляет важное условие (и немножко помогает соотнести мечты с реальностью): не ждите немедленного одобрения от людей вокруг, восторгов и торжества. Вы верите, что ваша идея потрясающа и имеет потенциал.

Окружающие не верят в вас – они просто еще не знают, не понимают. Потом это измениться. Но через определенное время придется полагаться только на себя.















Гороскоп на 16 июля: вставляйте жезлы в колеса фортуны / 4 фотографии

Гороскоп для всех знаков зодиака

Полный гороскоп на июль 2020 будет более благоприятным, чем в предыдущем месяце. 5 июля состоялось полутеневое лунное затмение в Козероге. Поэтому большинство почувствовали, что пришло время что-то менять в своей жизни. Начался новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

Венера закончила фазу своей ретроградности, что значительно улучшает понимание между людьми.

Источник: А как вам такой расклад