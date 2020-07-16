Мини-сериалы 2020: что стоит посмотреть

Мини-сериалы любят за лаконичность и динамичный сюжет. Как правило, события в пяти–восьми сериях развиваются быстро и до последнего удерживают интерес зрителей.

Факты ICTV сделали подборку лучших мини-сериалов, которые можно посмотреть за один-два вечера. Мы выбрали самые свежие работы, которые уже вышли или выйдут на экраны в 2020 году.

Дракула

Британский мини-сериал 2020 года от создателей Шерлока и Доктора Кто – Марка Гэтисса и Стивена Моффата. Сюжет перенесет зрителей в Трансильванию. В 1897 году в замок Дракулы попадает молодой адвокат Джонатан Харкер. Парень становится пленником в бесконечных запутанных лабиринтах. Чем хуже Джонатан себя чувствует в зловещем замке, тем моложе и сильнее становится темный граф.

В один прекрасный день Дракула садится на корабль и направляется в Лондон, чтобы осуществить коварный план по захвату британской столицы.

Мировая премьера состоялась 1 января на телеканалах BBC One и Netflix.

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Перри Мэйсон

Новый зарубежный мини-сериал от HBO по романам Эрла Стэнли Гарднера. Современный Перри Мэйсон – не первая экранизация произведений знаменитого автора. В 50-е годы на экраны вышел одноименный сериал, который имел огромный успех у зрителей и просуществовал целых девять сезонов.

В новой интерпретации мы вновь увидим, как талантливый адвокат Перри Мэйсон расследует дела своих клиентов. Действие сериала происходит в Лос-Анджелесе в 30-е годы XX века, пока Америка восстанавливается после Великой депрессии. В городе пропадают дети, и пострадавшие обращаются за помощью к адвокату. Сможет ли Мэйсон выйти на след преступников?

Премьеры первой серии осталось ждать совсем недолго – она должна выйти на экраны уже этой весной.

Сокол и зимний солдат

В 2020 году фанаты Marvel вновь смогут насладиться приключениями любимых супергероев Сэма Уилсона и Баки Барнса. Сюжет тесно связан с супергеройским фильмом Мстители: Финал, где Стив Роджерс отправляется в прошлое. В новом сериале зрители увидят, как супергерой передает свой щит Капитана Америки Сэму Уилсону.

На этот раз в киновселенной Marvel появится и Баки Барнс. Он пережил мучения Гидры, восстановил память и готов вновь стать частью общества. Главным злодеем в сериале станет барон Земо, который уже появлялся в фильме Первый мститель: Противостояние.

Премьера шестисерийного мини-сериала Сокол и зимний солдат запланирована на ближайшее лето.

Светила

Шестисерийная драма, снятая по роману Элеоноры Каттон, за который молодая писательница получила Букеровскую премию. За экранизацию взялся канал BBC, на счету которого десятки удачных киноадаптаций литературных произведений. Одну из ролей исполнит непревзойденная Ева Грин.

Действия перенесут зрителей в Новую Зеландию 1860-х годов, охваченную золотой лихорадкой. Главный герой, Уолтер Муди, попадает в таинственную историю, связанную с убийством одинокого и богатого золотодобытчика. Неожиданно в доме покойного находят клад.

Мы также увидим красивую любовную историю, в центре которой Анна Уэдерелл и Эмери Стейнз. Молодые люди охвачены сильными чувствами и страстью, но судьба то сводит их, то снова разлучает. Невольно герои задумываются над сложными вопросами: суждено ли им быть вместе? Мы творим судьбу или судьба – нас?

Мировая премьера запланирована на весну 2020 года.

Чужак

Вы скучали по Стивену Кингу? Если да, то не пропустите новый сериал 2020 года Чужак, снятый по одноименному роману. Сам автор уже похвалил работу и назвал ее одной из лучших среди экранизаций его книг. Триллер в лучших традициях романов Стивена Кинга, который до последнего будет держать в напряжении.

В центре сюжета – таинственное, жестокое и пугающее убийство мальчика Фрэнка Питерсона. На месте инцидента полиция находит отпечатки скромного школьного учителя, который на момент преступления находился в другом городе. Мог ли обвиняемый быть одновременно в двух местах? Детективы подозревают, что в случившемся замешаны потусторонние силы.

Премьера состоялась в январе 2020 года на HBO.

Hi-Fi

В 2000-м на большие экраны вышел фильм Hi-Fi, снятый по роману Ника Хорнби. Картина о меломане Робе, которого бросила девушка. Спустя 20 лет британцы сняли одноименный ремейк.

Теперь главной героиней сериала стала девушка Роб, которая совсем недавно рассталась с бойфрендом. Она живет в Бруклине, держит магазинчик пластинок и пытается разобраться в ошибках прошлых отношений. К чему приведет Роб ее главные страсти – музыка и поп-культура?

Премьера состоялась в феврале 2020 года.

О дивный новый мир

В 2020 году выходит долгожданная премьера, которая планировалась еще 5 лет назад. Мини-сериал О дивный новый мир снят по мотивам культового антиутопического романа Олдоса Хаксли.

События развиваются в Лондоне далекого будущего, где потребление возведено в культ, а богом для людей стал Генри Форд. За экономическую стабильность общество заплатило высокую цену – людям пришлось пожертвовать естественным деторождением, моногамией и правом на частную жизнь.

В таком мире приходится выживать главному герою – обычному парню Джону по прозвищу Дикарь, который отличается от остальных. Он рожден естественным способом и становится настоящей сенсацией среди высшего лондонского общества.

Премьера сериала: апрель 2020 года.

Недавно Факты ICTV рассказывали о лучших сериалах HBO, которые не заставят вас скучать.