В четверг, 16 июля, погода в Украине будет преимущественно солнечной, однако в некоторых регионах ожидаются осадки.

На Севере страны синоптики прогнозируют солнечную погоду, днем столбики термометров покажут от 22 до 26 градусов, ночью температура спадет до 13-15.

На Востоке Украины ожидается также теплая погода без осадков. Днем температура будет достигать 23-25 градусов, ночью заметно похолодает до 12 градусов.

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В южной части страны температура воздуха будет достигать отметки 29, ночью же столбики термометра покажут 17 градусов тепла.

А вот жителей Западной Украины погода не порадует. Во всех регионах синоптики прогнозируют мощные ливни, температура днем будет достигать 24 градусов тепла, ночью похолодает до 14 градусов.

Прогноз погоды на июль 2020

В июле синоптики прогнозируют сильные осадки в конце месяца. До конца июля температура воздуха будет на уровне 24-26 градусов тепла.

Второй месяц лета будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2-4 июля, а также в конце месяца – с 20 до 31 июля.