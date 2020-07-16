Ученые назвали самые эффективные маски для защиты от Covid-19

Группа исследователей изучила разного рада маски и пришла к выводу, что наиболее эффективные маски медицинского типа N99 и N95.

Результаты исследований показали, что у человека, который носит такого типа маски, уменьшается риск заражения вирусом на 94-95% после 20 минутного нахождения в загрязненном месте.

По результатам оказалось, что такие маски плотно прилегают к лицу и не пропускают частицы, волокна же фильтруют патогены.

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Такой результат показал анализ 194 стран.

Второе место по эффективности занимают одноразовые хирургические маски, которые изготавливаются из нитей и волокон.

Специалисты советуют людям, которые шьют маски дома, использовать в качестве материалов хлопок в сочетании с другим материалом: шелк, шифон или фланель.

Однако результаты исследования в 2013 году свидетельствуют о том, что хирургическая маска втрое эффективнее для защиты от вируса, чем те, которые шьются дома самостоятельно.

Маску дома можно сшить как с помощью технических устройств для шитья, так и без них. Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию пошива медицинской маски для лица своими руками.

Источник: Science Alert