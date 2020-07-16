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Факты / Lifestyle

Заготовки на зиму: популярные рецепты салатов

До зимы еще далеко, но о вкусных заготовках стоит подумать уже сейчас.

Яркая смесь из ароматной зелени, огурцов, помидоров, кабачков и всего, что только душа пожелает, в салате из закатки в холодное время напомнит о теплом лете.

Факты ICTV рекомендуют начать заготовки на зиму с салатов и предлагают два популярных рецепта.

Салат из огурцов Зимний король

Ингредиенты:

  • Огурцы свежие — 5 кг
  • Репчатый лук — 1 кг
  • Зелень укропа — 300 г
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Сахар — 5 столовых ложек
  • Соль — 2 столовые ложки
  • Черный перец (горошком) — по вкусу.
Салат з огірків Зимовий король

Фото: olesja_lisova

Приготовление:

Огурцы моем и на час замачиваем в холодной воде. Затем нарезаем полукольцами.

Лук репчатый нарезаем тоже полукольцами.

Огурцы и лук выкладываем в большую миску, солим и оставляем на 30 минут, чтобы овощи пустили сок.

Укроп мелко нарезаем.

В большой кастрюле смешиваем уксус, сахар и перец.

Добавляем настоявшиеся овощи, все перемешиваем.

Ставим кастрюлю на небольшой огонь, доводим до кипения, периодически помешивая.

Когда огурцы немного изменят цвет, снимаем салат с огня, быстро раскладываем в простерилизованные банки и закатываем. А дальше, как обычно, переворачиваем и укутываем до остывания.

Читайте: Как правильно жарить вкусный шашлык

Салат из баклажанов на зиму

Ингредиенты:

  • Морковь – 0,5 кг
  • Перец сладкий – 0,7 кг
  • Головка чеснока
  • Соль – 30 г
  • Уксус эссенция — 1 столовая ложка
  • Помидоры — 1,5 кг
  • Баклажаны — 1,5 кг
  • Сахар — 50 г
  • Масло растительное — 60 мл
  • Перец чили — треть стручка.
Салат з баклажанів на зиму

Фото: mnatasha_73

Приготовление:

Баклажаны нарезаем, присоливаем и оставляем для отделения горечи.

Все овощи нарезаем крупно, чеснок — мелко.

Помидоры пропускаем через мясорубку.

В чашу мультиварки вливаем масло, включаем программу жарки на 15 минут. Опускаем баклажаны и жарим.

Добавляем перец и морковь, жарим еще 10 минут.

Затем вливаем томатную массу из перекрученных помидоров, добавляем соль и сахар. Включаем программу тушение на 45 минут.

Перед окончанием тушения добавляем чеснок, мелко нарезанный чили и уксус.

Разливаем в стерильные банки, закатываем, переворачиваем и укутываем до остывания.

Ранее мы рассказывали, как заготовить фрукты и овощи на зиму без консервации.

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