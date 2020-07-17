PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День ангела Марты 2020: красивые поздравления в открытках

17 июля День ангела празднует Марта. С древнееврейского перевода имя означает учительница, госпожа.

Марта в детстве спокойная и любопытная, ей всегда интересно узнавать что-то новое, изучать новые предметы в школе. Для друзей она надежный тыл. С ней комфортно общаться в любом возрасте.

В зрелом возрасте Марта всегда уверенно идет к своей цели, не видя преград.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

В День ангела Марты Факты ICTV собрали лучшие поздравления в открытках.

День ангела Марты 2020

День ангела Марты 2020

День ангела Марты 2020

День ангела Марты 2020

День ангела Марты 2020

В Украине календарь праздников на июль не предусматривает дополнительные выходные. В общем украинцам придется работать 23 дня, а отдыхать 8 дней.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка