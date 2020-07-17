17 июля День ангела празднует Марта. С древнееврейского перевода имя означает учительница, госпожа.

Марта в детстве спокойная и любопытная, ей всегда интересно узнавать что-то новое, изучать новые предметы в школе. Для друзей она надежный тыл. С ней комфортно общаться в любом возрасте.

В зрелом возрасте Марта всегда уверенно идет к своей цели, не видя преград.

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В День ангела Марты Факты ICTV собрали лучшие поздравления в открытках.

В Украине календарь праздников на июль не предусматривает дополнительные выходные. В общем украинцам придется работать 23 дня, а отдыхать 8 дней.