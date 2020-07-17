Гороскоп на 18 июля по картам таро помогает вернуть веру в себя и напоминает, что немножко тщеславия в гомеопатических дозах – это то, что нужно в такой день, как этот.

Первая карта гороскопа на 18 июля – перевернутый Маг – сильнее всего тоже побуждает просто перевернуться и лежать. Потому что суббота, потому что нет сил. Потому что веры в то, что получится что-то хорошее из этого дня, тоже нет. Безверие накрывает, как бабушка накрывала на стол – все лучшее и сразу, так, что только сел, а уже объелся. В этом гороскопе Умеренности нет, но и так скажу: объедаться печалью и безволием – очень такая себе идея.

Перевернутая Семерка чаш вторит первой карте. Даже если и можно было бы что-то сделать, то что? Столько вариантов вокруг, столько возможностей, и все ни о чем. Ни к чему не лежит сердце, только тревога появляется внутри: вдруг случится выбрать неправильно, и переиграть уже ничего будет нельзя. В некоторых ситуациях лучше не делать ничего, чем ошибиться, может, эта такая же?















Гороскоп на 18 июля: а кто тут у нас молодец? / 4 фотографии

Завершающая гороскоп на 18 июля 2020 по картам таро Девятка пентаклей говорит, что нет. Говорит, что эта неуверенность – то все от первой карты, и избавиться от этого легко. Просто обернитесь назад, посмотрите на себя теперь, поймите, что все, что окружает вас, создано вашими руками и благодаря вашим решениям.

Без вас ничего бы здесь не было, без вас ничего и не будет. Вы справлялись прежде, сможете и теперь. Все получится, сегодня просто отдохните и повторяйте себе почаще, что вы молодец.

Гороскоп на июль 2020 будет благоприятным. Многие почувствуют, что пришло время что-то поменять в своей жизни. Начнется новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

Источник: А как вам такой расклад