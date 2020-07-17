Какой сегодня праздник - 17 июля 2020, что нельзя делать, приметы и именины

17 июля украинские верующие вспоминают святого Андрея Боголюбского, который был князем и создал праздник Покрова Богородицы.
В народе этот праздник называется Андреев день.
Традиционно в этот день ждали сильных дождей, которые благоприятно влияли на будущий урожай.
Именины празднуют: Андрей, Богдан, Василий, Федор, Георгий, Николай, Марк, Арсений, Мария, Ольга, Александра, Анастасия.
Также 17 июня в Украине отмечается День этнографа.
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Народные приметы и традиции
- Считалось, что погода 17 июля такая же, какой будет 11 августа.
- Желтые листья на деревьях — к ранней осени.
- Безоблачное ночное небо и четкая Луна — к хорошему урожаю.
- Дневная жара — вскоре погода ухудшится.
- Много пчел — к холодной зиме.
Что нельзя делать сегодня
- Традиционно в этот день нельзя рано ложиться спать.
- Ссориться и устраивать конфликтные ситуации.
- Осуществлять дорогие или важные покупки.
Этот день в истории
- 1453 — битва при Кастильони, которая ознаменовала завершение Столетней войны между французами и англичанами.
- 1775 — открытие первого в мире военного госпиталя в США.
- 1791 — массовый расстрел сторонников революции на Марсовом поле в Париже.
- 1793 — публичная казнь Шарлотты Корде, которая убила одного из самых одиозных лидеров Французской революции Жана Поля Марата.
- 1917 — расстрел мирной демонстрации солдат и рабочих в Петрограде.
- 1918 — расстрел царской семьи последнего российского императора Николая II в Екатеринбурге.
- 1941 — присоединение Галичины к Генеральному губернаторству Третьего Рейха.
- 1942 — начало Сталинградской битвы.
- 1945 — начало Потсдамской конференции глав государств-победителей Второй мировой войны.
- 1973 — свержение монархии в Афганистане.
- 1997 — ратификация Украиной Европейской конвенции по правам человека.
- 2014 — крушение пассажирского самолета Boeing 777 на Донеччине, в результате чего погибли все пассажиры и экипаж — 298 человек.
Чтобы не пропустить важные православные даты, Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.
Во вторник, 28 июля Украина будет праздновать День крещения Киевской Руси-Украины.