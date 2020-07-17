Какой сегодня праздник - 17 июля 2020, что нельзя делать, приметы и именины

17 июля украинские верующие вспоминают святого Андрея Боголюбского, который был князем и создал праздник Покрова Богородицы.

В народе этот праздник называется Андреев день.

Традиционно в этот день ждали сильных дождей, которые благоприятно влияли на будущий урожай.

Именины празднуют: Андрей, Богдан, Василий, Федор, Георгий, Николай, Марк, Арсений, Мария, Ольга, Александра, Анастасия.

Также 17 июня в Украине отмечается День этнографа.

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Народные приметы и традиции

Считалось, что погода 17 июля такая же, какой будет 11 августа.

Желтые листья на деревьях — к ранней осени.

Безоблачное ночное небо и четкая Луна — к хорошему урожаю.

Дневная жара — вскоре погода ухудшится.

Много пчел — к холодной зиме.

Что нельзя делать сегодня

Традиционно в этот день нельзя рано ложиться спать.

Ссориться и устраивать конфликтные ситуации.

Осуществлять дорогие или важные покупки.

Этот день в истории

1453 — битва при Кастильони, которая ознаменовала завершение Столетней войны между французами и англичанами.

1775 — открытие первого в мире военного госпиталя в США.

1791 — массовый расстрел сторонников революции на Марсовом поле в Париже.

1793 — публичная казнь Шарлотты Корде, которая убила одного из самых одиозных лидеров Французской революции Жана Поля Марата.

1917 — расстрел мирной демонстрации солдат и рабочих в Петрограде.

1918 — расстрел царской семьи последнего российского императора Николая II в Екатеринбурге.

1941 — присоединение Галичины к Генеральному губернаторству Третьего Рейха.

1942 — начало Сталинградской битвы.

1945 — начало Потсдамской конференции глав государств-победителей Второй мировой войны.

1973 — свержение монархии в Афганистане.

1997 — ратификация Украиной Европейской конвенции по правам человека.

2014 — крушение пассажирского самолета Boeing 777 на Донеччине, в результате чего погибли все пассажиры и экипаж — 298 человек.

Чтобы не пропустить важные православные даты, Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.

Во вторник, 28 июля Украина будет праздновать День крещения Киевской Руси-Украины.