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Какой праздник сегодня, 17 июля

17 июля украинские верующие вспоминают святого Андрея Боголюбского, который был князем и создал праздник Покрова Богородицы.

В народе этот праздник называется Андреев день.

Традиционно в этот день ждали сильных дождей, которые благоприятно влияли на будущий урожай.

Какой сегодня праздник - 17 июля 2020, что нельзя делать, приметы и именины

Именины празднуют: Андрей, Богдан, Василий, Федор, Георгий, Николай, Марк, Арсений, Мария, Ольга, Александра, Анастасия.

Также 17 июня в Украине отмечается День этнографа.

Читайте: Календарь церковных праздников на июль 2020

Народные приметы и традиции

  • Считалось, что погода 17 июля такая же, какой будет 11 августа.
  • Желтые листья на деревьях — к ранней осени.
  • Безоблачное ночное небо и четкая Луна — к хорошему урожаю.
  • Дневная жара — вскоре погода ухудшится.
  • Много пчел — к холодной зиме.

Что нельзя делать сегодня

  • Традиционно в этот день нельзя рано ложиться спать.
  • Ссориться и устраивать конфликтные ситуации.
  • Осуществлять дорогие или важные покупки.

Этот день в истории

  • 1453 — битва при Кастильони, которая ознаменовала завершение Столетней войны между французами и англичанами.
  • 1775 — открытие первого в мире военного госпиталя в США.
  • 1791 — массовый расстрел сторонников революции на Марсовом поле в Париже.
  • 1793 — публичная казнь Шарлотты Корде, которая убила одного из самых одиозных лидеров Французской революции Жана Поля Марата.
  • 1917 — расстрел мирной демонстрации солдат и рабочих в Петрограде.
  • 1918 — расстрел царской семьи последнего российского императора Николая II в Екатеринбурге.
  • 1941 — присоединение Галичины к Генеральному губернаторству Третьего Рейха.
  • 1942 — начало Сталинградской битвы.
  • 1945 — начало Потсдамской конференции глав государств-победителей Второй мировой войны.
  • 1973 — свержение монархии в Афганистане.
  • 1997 — ратификация Украиной Европейской конвенции по правам человека.
  • 2014 — крушение пассажирского самолета Boeing 777 на Донеччине, в результате чего погибли все пассажиры и экипаж — 298 человек.

Чтобы не пропустить важные православные даты, Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также собрано перечень поминальных дней и постов.

Во вторник, 28 июля Украина будет праздновать День крещения Киевской Руси-Украины.

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