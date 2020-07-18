День ангела Сергея: поздравления в открытках

18 июля День ангела празднует Сергей. Имя в переводе из латинского языка означает высокий и высокочтимый.

В детстве Сергей любознательный, ему интересно все, что происходит вокруг. В школе он скромный, но надежный товарищ.

Ему не важно, что о нем думают люди, но внимание для Сергея важно. В жены Сергей выбирает себе спокойную и ласковую женщину, но иногда манипулирует ей.

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В День ангела Сергея Факты ICTV подготовили красивые поздравления в открытках.

В 2020 году в Украине будет много неофициальных праздников. Смотрите полный список неофициальных праздников 2020 в материале Фактов ICTV.