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Факты / Lifestyle

День ангела Сергея: поздравления в открытках

18 июля День ангела празднует Сергей. Имя в переводе из латинского языка означает высокий и высокочтимый.

В детстве Сергей любознательный, ему интересно все, что происходит вокруг. В школе он скромный, но надежный товарищ.

Ему не важно, что о нем думают люди, но внимание для Сергея важно. В жены Сергей выбирает себе спокойную и ласковую женщину, но иногда манипулирует ей.

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В День ангела Сергея Факты ICTV подготовили красивые поздравления в открытках.

День ангела Сергея

День ангела Сергея

День ангела Сергея

День ангела Сергея

В 2020 году в Украине будет много неофициальных праздников. Смотрите полный список неофициальных праздников 2020 в материале Фактов ICTV.

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