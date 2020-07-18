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Факты / Lifestyle

День ангела Елизаветы: красивые поздравления в открытках

18 июля День ангела отмечает Елизавета. Имя имеет древнееврейское происхождение. В переводе означает почитающая Бога.

В детстве Елизавета очень активный ребенок, что не может не радовать ее родителей. Ей интересны новые занятия, она хочет все узнать.

В школе у нее прекрасные отношения со сверстниками. У Елизаветы много друзей, которые ею дорожат.

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В зрелом возрасте Елизавета – хранительница домашнего очага. Она делает все возможное, чтобы муж чувствовал поддержку и заботу.

В День ангела Елизаветы Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках.

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

В 2020 году в Украине будет много неофициальных праздников. Смотрите полный список неофициальных праздников 2020 в материале Фактов ICTV.

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