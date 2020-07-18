Гороскоп на 19 июля 2020 по картам таро для всех знаков зодиака

Гороскоп на 19 июля 2020 – история про идеальное воскресенье, которое может стать началом чего-то большего. Но может и остаться просто воскресеньем, таким, какими они были в детстве в первые дни каникул, когда кожа пахнет солнцем, и мяч звонко стучит об асфальт.

Солнце с порога озаряет и гороскоп на 19 июля, и утро, и вообще все, до чего дотянется. Солнце – это радость (особенно когда оно знает меру и останавливается где-то до +27 по цельсию), это о том, чтобы не волноваться и не переживать, а броситься в воскресенье. Все дела, которые отложили на сегодня – отложите еще на пару дней. Сейчас время для отдыха, и единственным вашим делом должно быть получать удовольствие.

При этом Восьмерка чаш говорит, что это хороший день, чтобы подумать, почему не всегда вы чувствуете себя вот так приподнято и хорошо. Последите за тем, что радует вас, а что нет. Возможно, немного того, что радует, можно привезти контрабандой из воскресенья в повседневность. Возможно, что-то из того, что огорчает, можно просто оставить позади и больше никогда на него не оглядываться.

Если получится – или хотя бы попытаться сделать так, чтобы получилось, – то дальше в гороскопе на 19 июля по картам таро вас ждет Суд. Карта обновления и новой жизни, в которой будет больше места для счастья и важных вещей и меньше – для хлопотов и бесконечных совещаний.















Гороскоп на 19 июля: просто хорошее воскресенье / 4 фотографии

Месяц будет благоприятным. Многие почувствуют, что пришло время перемен.

В этот период может начаться новый виток событий, который будет касаться дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

Источник: А как вам такой расклад