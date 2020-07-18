Полнолуние в августе 2020 года выпадает всего один раз — 3 числа, в понедельник, в 19.00. Это 14 день лунного календаря и Луна будет находиться в знаке Водолей.

Следующая полная луна будет уже 2 сентября.

Сам день 3 августа будет достаточно хорошим и прекрасно подойдет для умственной и творческой деятельности.

Однако полная Луна оказывает существенное воздействие на все живое, что есть на Земле.

В этот день повышается риск получить новые травмы, а хронические болезни дают о себе знать. Также душевного спокойствие легко может пошатнуться.

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В то же время, в период полнолуния наблюдается максимальная рождаемость детей.

В полнолуние нельзя что-либо выносить из дома, одалживать или отдавать что-то, что бы “не унести свою Луну”.

Также полнолуние — не лучшее время для того, что бы начать новые проекты и принимать важные решения.

Магнитные бури в августе

Магнитные бури в августе 2020 пройдут шесть раз.

В августе бури будут разные — сильные, средние и слабые, поэтому метеозависимые люди могут ощутить физический дискомфорт.