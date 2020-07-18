Погода в Украине на сегодня - 18 июля 2020

18 июля в Украине ожидается теплая погода, но на западе пройдут дожди и грозы.
Во всех западных областях пройдут сильные дожди. Днем температура воздуха прогреется до 25-26° тепла, а ночью опустится до +13°.
На востоке ожидается солнечная и теплая погода. Температура днем 26-28°.
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На юге будет жарко. В Херсонской и Николаевской областях температура поднимется до 31°. В Крыму и Одессе 28-29°.
На севере и в центре солнечно. Температура днем до +28°.
В Киеве ожидается облачная и теплая погода. Днем температура воздуха прогреется до 26-28°.
Погода на на осень и зиму
Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.
Она напомнила, что согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.
Повышение среднегодовой температуры воздуха в стране опережает эти же цифры в мире.
По словам специалиста, это происходит из-за географического расположения Украины.