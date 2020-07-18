Отдых в Египте 2020: цены на путевки и нужна ли самоизоляция после возвращения

Отдых в Египте 2020 — одно из немногих заграничных курортных направлений, которые украинцы могут себе позволить этим летом.

С 1 июля страна открыла границы для украинских туристов. Накануне возобновления авиасообщения власти Египта рассказали, что три курорта страны — Шарм-эль-Шейх, Хургада и Мерса-Матрух — готовы принимать туристов.

Факты ICTV собрали информацию о ценах на отдых в Египте 2020.

Карантин в Египте

Власти Египта разрешили украинцам въезд в страну без ограничений. При этом не нужно проходить обсервацию.

Хотя по прибытию в Египет туристу необходимо будет заполнить документы в аэропорту, где нужно указать, что он:

не болел коронавирусом;

не контактировал с больными коронавирусом;

две недели до вылета не испытывал никаких симптомов вируса.

Кроме того, могут попросить сделать тест на коронавирус. Это касается тех стран, где сложная эпидситуация. Подробнее ситуацию нужно изучать на момент вылета.

Если возникнут сложности во время отдыха, лучше сразу обращаться в украинское посольство в Египте. Контакты: Каир, ул. Маади 83, д. № 50, тел: 20-223-78-68-70, + 20-223-78-68-71.

Кстати, в 2020 году украинским туристам нужно сразу готовиться к тому, что они не увидят в Египте знакомых шведских столов. От этой системы питания из-за пандемии отказались.

После возвращения туристу нужно будет побыть две недели на самоизоляции.

Погода в Египте

В эту жаркую страну лучше ехать зимой, поздней осенью или ранней весной. В это время года погода больше располагает к комфортному отдыху, средняя температура — от +23 до +26°С.

В другие же месяцы стоит готовится к агрессивному солнцу и средней температуре выше +30°С.

Месяц Средняя температура воздуха днем, °С Средняя температура воздуха ночью, °С Средняя температура воды, °С Июнь 31 24 27 Июль 34 24 28 Август 35 25 28 Сентябрь 31 23 26 Октябрь 29 21 26 Ноябрь 26 17 24

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Авиабилеты в Египет

Украинцы могут улететь в Египет самостоятельно, хотя цены на авиабилеты пока кусаются.

В Египет можно улететь с авиакомпаниями МАУ, Sky Up и Azur Air Ukraine.

По информации сайта TripMyDream, ждать цену меньше $300 не стоит. Так, перелет Киев-Шарм-эль-Шейх 6 и 13 июля туда и обратно стоит $363, а Киев-Хургада на пять ночей 14 июля туда и 19 июля обратно — $357.

Если смотреть чартерные рейсы, то Sky Up предлагает улететь в Египет 24 июля и вернуться 31 июля за $290, это перелет эконом-классом, предложение от МАУ на те же даты — $300.

Туры в Египет

Цены на туры стартуют от 12 тыс грн за двоих. За эти деньги можно отдохнуть в четырехзвездочном отеле семь дней, комната стандартная, особых удобств ждать не стоит, система — все включено.

Цены на пакеты, где предусмотрен отдых в комнатах отелей со свежей реновацией, стартуют от 15 тыс. грн.

Если есть желание жить в пятизвездочном отеле, то такие пакеты стоят в районе 20 тыс. грн за двоих и выше.

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Жилье в Египте

В хостелах Египта можно остановится очень дешево — ночь в общем номере будет стоить от 269 грн с человека.

Если говорить об отелях, то ночь в заведении с двумя звездами стоит от 700 грн. За эти деньги туристу предлагают комнату с двухспальной кроватью, собственной ванной комнатой, телевизором и кондиционером.

Номер за 700 грн

В Египте множество предложений от объектов размещения по стоимости от 400 до 1 000 грн. Это комнаты стандарт в двух-, трех- и даже четырехзвездочных отелях.

Цены на улучшенные номера стартуют от 1 200 грн.

Улучшенный номер, цена 1 274 грн

Ночь в номере отеля, у которого четыре и пять звезд, стоит от 1 500 грн до 5 000 грн за ночь с человека. Если говорить об объектах размещения премиум-класса, то там самый дешевый номер стоит — от 7 000 грн за ночь с человека. В стоимость таких номеров входит питание по системе все включено, а также развлечения: например, пользование бассейнами, аквапарками и детскими комнатами на территории отеля.

Улучшенный номер за 7 275 грн

Цены на пребывание в объектах размещения зависят от уровня отеля, его расположения, номера, комфорта и организации питания, развлечений.

Пляжи Египта

В курортных городах есть общественные пляжи, входы на них свободный, а также платные, которые принадлежат отелям, но посторонних туристов на них тоже пускают.

В Шарм-эль-Шейхе лучшим пляжем считается Эль Фанар, это коралловый пляж, риф здесь, по мнению туристов, самый красивый в Египте.

Также есть пляж и коралловый риф в бухте Рас-Ум-Сид, там можно и понежиться на песке и полюбоваться морской жизнью возле рифа.

Есть и пляж Терразина, который считается крупнейшим общественным пляжем.

В Хургаде есть общественный пляж Парадайз, он всегда переполнен местными жителями, но там немало и туристов. Несмотря на это, свободное место можно всегда найти. Кроме того, он довольно чистый.

Среди платных пляжей — Дрим, который относится к отелю Elysees. Вход для постояльцев гостиницы — бесплатный, другим туристам нужно заплатить — $7. Но за дополнительную стоимость турист получает меньшее количество людей на берегу и в воде, чистоту и комфорт.

Развлечения в Египте

Помимо пляжного отдыха и моря, в Египте главным развлечением являются экскурсии. По информации на сайтах туроператоров, они доступны и в 2020 году.

Они предлагают съездить в Каир от $45 с человека, в Александрию — от $85, посетить различные монастыри и и храмы — в среднем от $25 до 45.

Кроме того, можно покататься на верблюдах и на джипах по пустыне — от $25 до 45.

Какие страны еще открыты для украинцев

Из-за карантина границы многих стран остаются закрытыми для украинцев.

Пока только пять морских курортов готовы принимать украинских туристов, среди них Албания, Турция, Черногория, Хорватия и Египет.

До путешествия в эти страны нужно внимательно ознакомиться с правилами въезда и карантинными ограничениями.

Источник: TripMyDream, CharterShop.com.ua, Поехали с нами, Booking.com, Турправда, TopTour