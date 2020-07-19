Гороскоп на 20 июля 2020 по картам таро для всех знаков зодиака

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака советует начать понедельник с массажа и продолжить его безусловной любовью к себе. Немножко эгоизма — сегодняшнее блюдо дня, доставка бесплатная, чаевые не нужны.

Перевернутая Королева чаш открывает гороскоп на 20 июля и предупреждает не только на понедельник, но и на всю неделю: когда помогаете другим и делаете что-то для них, первым делом, разберитесь, а нужно ли это кому-то, кроме вас. А вторым, подумайте, не слишком ли много вы отдаете своего времени и сил и остается ли хоть что-то на себя. Получаете ли вы что-то взамен — хотя бы благодарность. Если нет, остановитесь, подумайте еще раз. Может, пришло время вместо безвозмездного тяжелого труда во имя кого-то сходить на массаж?

Вторит первой карте и перевернутый Дьявол. Это карта свободы и умения принимать решения, которые не зависят от жажды чужого одобрения или чего-то настолько же мимолетного. Сегодня у вас есть отличная возможность разобраться с тем, чего хотите вы, а не чего хотят от вас.

Если вдруг эти две вещи не совпадают, поступите так, как учит в гороскопе на 20 июля 2020 Пятерка чаш. Оглянитесь в прошлое, выберите в нем то, что бросать не хотите, тех, кому все еще хотите помогать и дальше. А остальную необязательную благотворительность, который вы вдруг как-то обросли, оставьте. Вложите время и силы в себя. Без вас этого все равно больше никто не сможет сделать.















Гороскоп на 20 июля: здоровый эгоизм / 4 фотографии

Гороскоп для всех знаков зодиака

Полный гороскоп на июль 2020 благоприятный для всех знаков зодиака. Закончился коридор затмений, который длился с 5 июня по 5 июля. Кроме того, Венера и Меркурий перестали быть ретроградными.

Сейчас астрологи советуют начинать новые дела, а также новые отношения.

Источник: А как вам такой расклад