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Погода в Украине на 19 июля (КАРТА)

Погода в Украины 19 июля будет преимущественно солнечной, однако в западных областях страны ожидаются сильные дожди.

В северных областях синоптики прогнозируют солнце и до +28 градусов днем.

На Западе страны ожидаются дожди, а температура воздуха днем достигнет до +26 градусов, а ночью опустится до +13.

погода 19 липня

В Киеве столбик термометра днем будет колебаться от +26 до +28 градусов, а ночью — до +17.

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На Востоке осадков не ожидается, днем будет до +29 градусов.

На Юге будет жарко — температура поднимется до +32 днем, а ночью дойдет до +20.

Прогноз погоды на осень

Синоптики говорят, что лето в Украине продлится до конца сентября. В общем погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.

Вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.

Вообще, по прогнозам метеорологов, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.

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