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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 19 июля

19 июля по народному календарю люди чтят память Сысоя. В этот день активно работают в поле и готовятся собирать зерновые культуры.

На 19 июля припадает и государственный праздник — День работника металлургии и горнодобывающей промышленности.

Именины 19 июля: Антон, Василий, Валентин, Еремей, Лука, Иннокентий, Марина, Ульяна, Марта, Феликс.

Народные приметы на 19 июля:

  • На Сысоя уже сеять поздно, а собирать еще рано.
  • Притулак закрыл свои цветы — ждите непогоды.
  • Облака пожелтели 19 июля — жди дождя.
  • Если утром пройтись босиком по росе, то весь год здоровым будешь.

Читайте: Календарь церковных праздников на июль 2020

Что нельзя делать 19 июля:

  • нельзя брать и давать деньги в долг;
  • нельзя решать финансовые вопросы;
  • нельзя ссориться с близкими;
  • нельзя сквернословить.

Лунный календарь

Лунный календарь на июль 2020 будет наполнен благоприятными и не слишком удачными днями.

Июль — хороший месяц для реализации важных дел и принятия взвешенных решений. В целом этот месяц окажется довольно удачным, поэтому можно еще успеть сделать важные для вас дела.

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