19 июля по народному календарю люди чтят память Сысоя. В этот день активно работают в поле и готовятся собирать зерновые культуры.
На 19 июля припадает и государственный праздник — День работника металлургии и горнодобывающей промышленности.
Именины 19 июля: Антон, Василий, Валентин, Еремей, Лука, Иннокентий, Марина, Ульяна, Марта, Феликс.
Народные приметы на 19 июля:
- На Сысоя уже сеять поздно, а собирать еще рано.
- Притулак закрыл свои цветы — ждите непогоды.
- Облака пожелтели 19 июля — жди дождя.
- Если утром пройтись босиком по росе, то весь год здоровым будешь.
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Что нельзя делать 19 июля:
- нельзя брать и давать деньги в долг;
- нельзя решать финансовые вопросы;
- нельзя ссориться с близкими;
- нельзя сквернословить.
Лунный календарь
Лунный календарь на июль 2020 будет наполнен благоприятными и не слишком удачными днями.
Июль — хороший месяц для реализации важных дел и принятия взвешенных решений. В целом этот месяц окажется довольно удачным, поэтому можно еще успеть сделать важные для вас дела.