19 июля по народному календарю люди чтят память Сысоя. В этот день активно работают в поле и готовятся собирать зерновые культуры.

На 19 июля припадает и государственный праздник — День работника металлургии и горнодобывающей промышленности.

Именины 19 июля: Антон, Василий, Валентин, Еремей, Лука, Иннокентий, Марина, Ульяна, Марта, Феликс.

Народные приметы на 19 июля:

На Сысоя уже сеять поздно, а собирать еще рано.

Притулак закрыл свои цветы — ждите непогоды.

Облака пожелтели 19 июля — жди дождя.

Если утром пройтись босиком по росе, то весь год здоровым будешь.

Читайте: Календарь церковных праздников на июль 2020

Что нельзя делать 19 июля:

нельзя брать и давать деньги в долг;

нельзя решать финансовые вопросы;

нельзя ссориться с близкими;

нельзя сквернословить.

Лунный календарь

Лунный календарь на июль 2020 будет наполнен благоприятными и не слишком удачными днями.

Июль — хороший месяц для реализации важных дел и принятия взвешенных решений. В целом этот месяц окажется довольно удачным, поэтому можно еще успеть сделать важные для вас дела.