В почве центральной Европы и близких к ней регионов образовалась высокая концентрация радионуклидов.

Ученые выяснили, что из-за аварийных утечек и ядерных взрывов, которые были на производствах во второй половине XX века, эти элементы испортили поверхностный слой.

Тогда было проведено множество атмосферных испытаний атомных и термоядерных бомб. Это и повлияло на экологию планеты.

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Ученые выяснили, что изотопы отличаются между собой и рассказали, как распознать их.

Так, в почве Европе около половины изотопов появились из-за аварии на ЧАЭС, остальные – от ядерных тестов в середине ХХ века.

Радионуклиды из Чернобыля попали в Альпы, на юг Франции и в горы Баварии.

В то же время радионуклиды от взрывов бомб разносило на большую часть Земли вместе с осадками.

24 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве составил 155 пунктов при норме в 50 пунктов. Таким образом столица Украины оказалась на вершине рейтинга городов с самым грязным воздухом на планете.