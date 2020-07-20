Во вторник, 21 июля, дожди с грозами предполагаются в западных и северных областях Украины. Днем температура воздуха поднимется до +27°, а ночью — до +17°.

На Востоке, Юге и в Центре будет преобладать солнечная погода, местами может наблюдаться облачность. Днем столбики термометров поднимутся от +25° до +31°, ночью — от +14° до +19°.

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В среду, 22 июля, почти на всей территории Украины будет облачно с прояснениями.

Дожди и грозы синоптики прогнозируют в двух областях: в Закарпатской и Ивано-Франковской. Там температура воздуха составит от +20° до +24°. На территории остальных западных областей будет облачно с прояснениями. Температура будет колебаться от +19 до +22 градусов тепла.

На Севере и в Центре прогнозируется небольшое похолодание. Воздух прогреется до +24° днем и до +17° ночью.

На Востоке и на Юге будет жарко. Столбики термометров днем покажут от + 27° до + 31°.

В четверг, 23 июля, в Украине метеорологи предусматриваются облачно с прояснениями.

Жара отступит и наступит небольшое похолодание. В западных и северных областях будет наблюдаться от +21 до +24 градусов тепла.

В центральных и восточных регионах будет от +23° до +27°. На юге воздух прогреется до +29°.

В пятницу, 24 июля, сохранится такая же погода, как и накануне. Синоптики прогнозируют ясно на всей территории Украины.

На Западе, Севере и Центре температура воздуха будет от +21° до +26° днем и от +10° до +14° ночью.

На Востоке и Юге предполагается днем от +24° до +29°, ночью — от +12° до +19°.

Погода в Украине на июль

Синоптики предусматриваются, что погода на июль в Украине будет преимущественно солнечной. После сильных дождей, которые пройдут в конце июня, в начале июля наступит сухая и теплая погода.

В южных областях столбики термометров будут подниматься выше +30°. На Закарпатье и в западных областях также будет жарко — выше +30°.