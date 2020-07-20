Гороскоп на 21 июля 2020 по картам таро для всех знаков зодиака

Гороскоп на 21 июля 2020 советует Рыбам ждать, Водолеям работать, а Стрельцам смотреть на них для успокоения нервов. И совершенно всем знакам зодиака – не расстраиваться и помнить, что завтра будет уже новый день и новый гороскоп.

Овен. Рыцарь чаш

Сегодня может захотеться бросить все и поехать спасать тропические леса или хотя бы обнимать маленьких панд. В общем, творить добро самым нереалистичным способом. Гороскоп на 21 июля советует: попробуйте вместо панды обнять кого-то, кто рядом с вами (спросив сначала разрешения). Поделиться своими чувствами. Сделать мелкое доброе дело просто так. Полить цветок. В общем, сделайте мир немножко лучшим местом рядом с собой – оно потом экстраполируется.

Телец. Перевернутая Умеренность

Умеренность эта вынужденная. На вас свалилось слишком много дел, большую часть из которых вы взяли на себя сами. И вот, есть потребность отдохнуть и не убиваться в процессе работы и обязанностей, а возможности нет. Если так будет продолжаться, вы будете истощены уже к концу дня, а впереди еще целая неделя. Если не делать хотя бы маленькие перерывы без работы, ждите ссор и агрессии.

Близнецы. Император

Ну что, сегодня – именно тот день, когда решаете вы. Все, большое и маленькое, будет складываться именно так, как вы решите. Нужно только, чтобы были силы решать совершенно все. Потому как только дочитаете гороскоп на 21 июля для всех знаков зодиака, тут же составьте хотя бы условный план. Чем больше мелочей вы решите заранее или делегируете другим, тем больше энергии останется на важные решения.

Рак. Перевернутый Дурак

Будьте внимательны к тому, что сегодня делаете. Весь день есть настроение выбежать из зоны комфорта и прыгнуть в неизвестное бомбочкой, чтобы посмотреть, сколько брызг получится. Спойлер: брызг будет много, и все они полетят в вас. Все необдуманные спонтанные решения отзовутся слишком серьезными последствиями. Будьте осторожными в этот день.

Лев. Маг

Вторник, но больше похож на тот понедельник, когда пора начать новую жизнь. Перестать есть сахар, начать тренироваться, каждый день читать по 20 страниц, перестать сидеть в фейсбуке часами, ну и вообще. Не то, чтобы в другой день не получилось, просто сегодня в гороскопе по картам таро вам выпал Маг – карта воли, решений и успеха. Сегодня можно воплотить практически все, что вы задумывали раньше. Потому не стоит откладывать, начните прямо сейчас.

Дева. Семерка чаш

Не всем просто выбирать – и Девам сегодня особенно. Но ничего не поделаешь – вокруг вас уже толпится необходимость выбирать, решать, отсеивать, как интересные вещи, так и ерунду, которая не имеет никакого значения. От этого легко устать, где-то во второй половине дня вам уже не будет хотеться ничего, кроме как спать. Но среди всех этих множественных выборов есть вещи, которые действительно вам важны. Постарайтесь их не пропустить.

Весы. Восьмерка мечей

У Весов сегодня – официальный день Гордиева узла. Да, вы любите все взвешивать и принимать правильные обдуманные решения. Но логика сегодня приведет только к тому, что вы будете чувствовать себя в углу, пока все остальные радостно играют после тихого часа. Раз в жизни не опирайтесь на логику. Делайте первое, что придет вам в голову, все, что хочется.

Скорпион. Семерка посохов

Такой сегодня день, что кажется все нападают на вас. Все против ваших взглядов, всем что-то не нравится. Вашим первым порывом будет спор и защита. И будут ситуации, в которых так и нужно поступить. Но в пылу боя будьте внимательны. Возможно, части ссор можно было избежать, а часть нападок были просто вопросами из интереса.

Стрелец. Тройка пентаклей

Очень сильно может не хватать сегодня коллег и совместной, а не одиночной работы. Если вам лучше всего работается, когда можно перекинуться парой слов, выйти на перекур или кофе, а на проекте не сосредоточиться без звуков Меладзе в кабинете, то день будет тяжелый. Попробуйте генераторы белого шума, но лучше всего – выпишите себе куда-то причины, по которым работать в одиночку вам тоже хорошо. Возможно, на самом деле все не так уж и печально. Хотя онлайн-вечеринку все равно стоит запланировать.

Козерог. Перевернутая Восьмерка посохов

Нет времени объяснять – весь день его нет, вообще нет, ни минутки. Все в вашей жизни, что началось прежде, именно сегодня вдруг вернется и завершится. Очень бурный вторник. Лучшее, что вы можете сделать – это не пугаться его, а броситься в поток событий и дать ему отнести вас в какое-нибудь симпатичное море. Лучше, чтобы Средиземное, конечно, но тут уже как получится.

Водолей. Восьмерка пентаклей

Хотя бы у Водолеев сегодня просто спокойный рабочий день. Хороший, на самом деле – легко сосредотачиваться, никто не раздражает, все ведут себя, как разумные ответственные люди. В этот прекрасный день, когда все делается само собой, все-таки не пускайте работу на самотек. Будьте тоже ответственным разумным человеком. Оно иногда бывает полезно.

Рыбы. Семерка пентаклей

Не ждите немедленного эффекта от того, что делаете. Бывают такие дни, когда нужно просто остановиться и подождать. Иначе вы можете случайно уничтожить эффективность своих же усилий, которая уже есть, но еще не видна. Все будет, сегодня просто запаситесь терпением.

Месяц для многих знаков зодиака будет благоприятным. Большинство почувствует, что пришло время перемен.

В этот период может начаться новый виток событий, который будет касаться дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

Источник: А как вам такой расклад