В Австралии женщина проснулась с черными руками и ногами

В Австралии женщина проснулась в ужасе наяву, когда обнаружила, что ее пальцы рук и ног стали заметно темнее, а на лице появились фиолетовые пятна.
Накануне молодая австралийка Джуттима Чиннасари спокойно выполняла свои ежедневные задачи, когда начала испытывать такие симптомы, как тошнота, слабость и высокая температура.
Опубликовано Juttima Chinnasri Воскресенье, 13 октября 2019 г.
Но на следующее утро 30-летней женщине стало хуже и она обратилась в больницу.
В медучреждении пальцы рук и ноги пациентки стали еще чернее из-за отравления крови, вызванного менингококковой инфекцией.
В итоге Чиннасари пришлось перенести операцию по ампутации пальцев рук и нижних конечностей.
Однако Джуттима нашла в себе силы жить дальше и теперь пытается своим примером вдохновлять других людей.
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Модель с ампутацией стала моделью Playboy
Модель Марша Элль, которая, несмотря на ампутацию, получила приглашение сняться для апрельского выпуска Playboy, советует людям никогда не сдаваться.
Элль родилась с проксимальным очаговым дефектом бедра, что повлияло на рост ее правой ноги. Конечность девочке ампутировали в возрасте пяти лет.
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Фото: Juttima Chinnasri