В Австралии женщина проснулась с черными руками и ногами

В Австралии женщина проснулась в ужасе наяву, когда обнаружила, что ее пальцы рук и ног стали заметно темнее, а на лице появились фиолетовые пятна.

Накануне молодая австралийка Джуттима Чиннасари спокойно выполняла свои ежедневные задачи, когда начала испытывать такие симптомы, как тошнота, слабость и высокая температура.

Но на следующее утро 30-летней женщине стало хуже и она обратилась в больницу.

В медучреждении пальцы рук и ноги пациентки стали еще чернее из-за отравления крови, вызванного менингококковой инфекцией.

В итоге Чиннасари пришлось перенести операцию по ампутации пальцев рук и нижних конечностей.

Однако Джуттима нашла в себе силы жить дальше и теперь пытается своим примером вдохновлять других людей.

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Модель с ампутацией стала моделью Playboy

Модель Марша Элль, которая, несмотря на ампутацию, получила приглашение сняться для апрельского выпуска Playboy, советует людям никогда не сдаваться.

Элль родилась с проксимальным очаговым дефектом бедра, что повлияло на рост ее правой ноги. Конечность девочке ампутировали в возрасте пяти лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic) 7 Апр 2020 в 9:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic) 10 Апр 2020 в 10:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic) 13 Апр 2020 в 6:50 PDT

Фото: Juttima Chinnasri