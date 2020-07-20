ОАЭ впервые запустили на Марс научный и технологический зонд

20 июля Объединенные Арабские Эмираты впервые запустили на красную планету научный и технологический зонд.
Запуск состоялся в Японии из научного центра Танегашима. Его несколько раз откладывали из-за неблагоприятных погодных условий.
По предварительной информации, зонд достигнет Марса через семь месяцев. Он будет на орбите планеты менее двух лет.
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По словам министра передовых наук Сары Амири, стоимость запуска достигает $200 млн.
Благодаря зонду можно будет увидеть как меняются сезонные явления и создать полное изображение марсианской атмосферы.
— Это достаточно мощный сигнал для арабской молодежи: если ОАЭ способны достичь Марса за менее 50 лет, они способны сделать гораздо больше, — сказал директор проекта Омран Шараф.
В текущем году на Красную планету свои миссии планируют отправить США и Китай.
Также 30 июля планируется запуск космического корабля, который доставит марсоход Perseverance на Красную планету.
Период запуска составляет примерно три недели, с 30 июля по 15 августа.