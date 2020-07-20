Лунный календарь на июль 2020 будет наполнен благоприятными и не слишком удачными днями.

Июль — хороший месяц для реализации важных дел и принятия взвешенных решений.

Что и когда не стоит делать по лунному календарю на июль, читайте на сайте Факты ICTV.

Лунный астропрогноз на 1 июля

1 июля будет благоприятным днем ​​для творческих занятий, духовности и любви. Кроме этого хорошо пойдут любые дела.

Лунный астропрогноз на 2 июля

День выдастся одним из самых позитивных и энергетически заряженных в календаре. Любые планы, которые вы захотите воплотить, будут удачными.

Лунный астропрогноз на 3 июля

Это будет не особо благоприятный день для любовных отношений и других взаимоотношений между людьми. В этот день высока вероятность появления конфликтных ситуаций.

Лунный астропрогноз на 4 июля

Этот день стоит посвятить самоанализу, разобраться в своих ошибках и усвоить определенные уроки. Также возможен прилив энергии и активности.

Лунный астропрогноз на 5 июля

Это будет самый удачный день для разных важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут хороший отклик.

Лунный астропрогноз на 6 июля

Этот день можно считать днем ​​соблазнов. Есть очень высокая вероятность осложнения отношений с близким окружением, поэтому надо вести себя осторожно.

Лунный астропрогноз на 7 июля

День выдастся довольно гармоничным, и все будет держаться в равновесии. Возможен несколько ощутимый избыток сил, который, кстати, стоит направить в творческое русло или на какую-то физическую нагрузку.

Лунный астропрогноз на 8 июля

День ощущения радости от жизни, можно приобрести внутреннюю свободу. День идеально подходит для заключения брака.

Лунный астропрогноз на 9 июля

День выдастся довольно неблагоприятным, связанным с возникновением неожиданных проблем, которые появились из неоткуда. Для их решения нужно проявить максимум сдержанности и рассудительности.

Лунный астропрогноз на 10 июля

День будет критическим. Лучшим решением будет остаться дома и не посещать людных мест.

Посвятите время нравственному очищению. Также 10 июля будет наиболее неудачным днем ​​для заключения брака или других соглашений между партнерами.

Лунный астропрогноз на 11 июля

Идеальный день для различных практик, направленных на очистку и тренировку силы духа. В этот день стоит уединиться, поскольку пребывание в коллективе грозит возникновением конфликтных ситуаций.

Лунный астропрогноз на 12 июля

День стоит посвятить творческой активности и физическим занятиям. Полезной будет и коллективная работа, различные поездки и путешествия.

Лунный астропрогноз на 13 июля

Удачный день для того, что бы осмыслить жизненный опыт. На основе этого стоит подумать о рациональных планах на будущее. Положительным также кажется общение с партнерами и колегами.

Лунный астропрогноз на 14 июля

Это будет достаточно противоречивый период, вероятно связан с травлей. Вполне возможны ревность и зависть со стороны партнеров. Лучше всего проявить осторожность и не начинать новых дел.

Лунный астропрогноз на 15 июля

Это будет нейтральный и несколько пассивный день. Отношения с другими людьми старайтесь строить без грубой силы и не конфликтовать.

В этот день не лучше начинать ничего нового, а закончить дела, которые начали раньше.

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Лунный астропрогноз на 16 июля

День будет удачным для торговли, переезда, судебных дел и командировки. Посвятите себя неспешным делам.

Полезной будет концентрация на духовных проблемах. Также возможно обострение хронических заболеваний.

Лунный астропрогноз на 17 июля

17 июля будет сложным и критическим днем. Старайтесь воздержаться от любой активной деятельности. Сохраните жизненные силы, поработайте над сдержанностью.

Лунный астропрогноз на 18 июля

Любая работа в этот день будет сопротивляться. Поэтому лучше потратить свое время на решение старых проблем, которые до сих пор нуждаются решений.

Лунный астропрогноз на 19 июля

День будет благоприятным для любых земных дел: от уборки до покупки квартиры. Однако возможно появятся небольшие проблемы, связанные со здоровьем.

Лунный астропрогноз на 20 июля

День выдастся довольно неблагоприятным. Это будет связано с понижением жизненного тонуса организма и проявлением хронических заболеваний.

В этот день велика вероятность депрессивного состояния.

Лунный астропрогноз на 21 июля

День считается идеальным, чтобы начать цикл физических упражнений или диеты. К тому же, лубые начинания получат энергетическую поддержку.

Лунный астропрогноз на 22 июля

Это будет день борьбы, переполнен агрессией и напором. Обострение конфликтов возможно даже между близкими людьми.

Лунный астропрогноз на 23 июля

День будет удачным для активных контактов и торговых операций. Принимая решение, следует воздержаться от поверхностных суждений.

Лунный астропрогноз на 24 июля

Если вы будете пренебрегать своими принципами и обязательствами, это может существенно изменить ваши планы.

Лунный астропрогноз на 25 июля

Это будет один из самых благоприятных дней. Многие люди в этот день могут наблюдать за собой обострение интуиции, возможно, откроются скрытые способности.

Лунный астропрогноз на 26 июля

Этот день будет очень плодотворным, если соблюдать внимательность, самоорганизацию и ответственно ко всему относиться.

Лунный астропрогноз на 27 июля

В этот день идеи, возникшие накануне, могут получить значительную поддержку со стороны других людей, поэтому самое время ими поделиться.

Лунный астропрогноз на 28 июля

День выдастся довольно сложным для общения с коллегами или партнерами. Незаконченные дела имеют тенденцию напоминать о себе именно в этот день и забирать много времени.

Лунный астропрогноз на 29 июля

День будет критическим, поэтому стоит быть готовым к борьбе с различными соблазнами.

Старайтесь сдерживать себя и не проявлять негативное отношение к окружающим.

Лунный астропрогноз на 30 июля

Этот день будет благоприятным для творчества, поэтому свое время стоит потратить именно на это. Также прекрасно будут идти любые дела.

Лунный астропрогноз на 31 июля

Последний день месяца будет наиболее положительным и энергетически мощным. Воплощение замыслов и планов даст вам желаемый результат еще и с наименьшими затратами.

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