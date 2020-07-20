Сейчас Одесса — один из самых популярных направлений туризма. Обычно, отдых начинается с поиска жилья.

За 500-600 грн можно снять однокомнатную квартиру. Это традиционный маленький одесский дворик, иногда даже с парковкой. Здесь будет кухня со стиральной машиной, микроволновкой, санузел и, собственно, сама комната. От квартиры пешком до моря 30 мин.

Чтобы дорога к морю, как говорят в Одессе, не делала вам нервы, придется раскошелиться за квартиру вдвое больше. Столько же будет стоить отель. С собственной охраняемой парковкой, ежедневной уборкой и завтраками.

У Аркадии номер будет стоить 1300 грн с завтраком, и 1100 без.

Про следующий сегмент жилья в Одессе говорят “хорошо жить не запретишь”. Номер в 5 звездочном отеле у моря с изысканными завтраками, бассейнами, фитнес-клубом и аниматорами будет стоить в разы больше. Двухместное размещение от 7 тыс. грн в день и почти до бесконечности.

Поэтому подведем итоги по жилью: бюджетный вариант на двоих — 600 грн в сутки, средний сегмент 1300, люкс — от 7000.

Поселившись в Одессе, скорей к морю. Ко всем городским пляжам доступ свободный и все они бесплатны. Сервис по желанию.

Кровать на пляже в будний день стоит 200 грн, выходной день 300 грн, шезлонги — 50 грн. Это средний сегмент. Шезлонги на песке у моря плюс бар и кухня. Для тех, кому нужен бассейн, люксовая атмосфера, деревянный пол и анимация, умножайте цену вдвое.

Если вы выбираете бюджетный отдых, в Одессе хватает диких, необорудованных пляжей. Из недостатков: здесь нет деревянных дорожек, шезлонгов, кроватей и официантов, которые могут принести вам еду и напитки. С преимуществ: здесь больше места, чище вода и здесь вы точно потратите меньше денег.

Итог по пляжных зонах в выходной день: люкс 1400 грн за двоих, средний сегмент 300, бюджетный — бесплатно.

Читайте: Летний отдых 2020. Чем уникален курорт Рассейка в Одесской области и цены

Из-за стола с легким чувством голода это не про одесситов. Начнем с бюджетного обеда с самообслуживанием.

В недешевой Одессе можно найти и довольно приемлемые бюджетные варианты питания. Городские буфеты, в которых, например, первое блюдо стоит от 20 до 30 грн, мясо от 30 до 40, гарниры в среднем 20 грн, салаты тоже 20 грн и напиток 15. То есть за 100 грн можно поесть от пуза.

Кафе с официантами и более изысканной атмосферой стоить вдвое дороже.

Для гурманов одесской кухни известный местный ресторатор Савва Либкин, кроме, изысканных блюд предлагает и фишечки. В одном из его ресторанов в жаркий день можно охладиться и бесплатно выпить просекко с малиной прямо в фонтане.

В подобных заведениях класса стандарт+ обед на двоих вам обойдется в 1,5 тыс. грн.

Поэтому средний чек на одного человека в буфете — 100 грн, в кафе 200, в ресторане 700.

Еще одна весомая статья расходов одесского отдыха — развлечения.

Если вы любите открытое море и у вас нет морской болезни, то отдых под парусами вам точно понравится, это 250-300 грн с человека в час.

Без бананов и скутеров на одесском побережье тоже никуда. Скутер — 400 грн 5 минут, банан — 200 с человека.

Между тем одесские экскурсоводы предлагают открыть Одессу по-новому. Если это пешеходная прогулка, она стоит 150 грн, если это прогулка на автомобиле, то 250 грн со взрослого.

Итог по развлечениям: за 500 грн можно сходить на экскурсию и покататься на банане, за тысячу добавить ко всему поход в театр, и за 3 покрыть весь вышеупомянутый спектр и еще покататься на яхте и на водном мотоцикле.

Поэтому сейчас мы озвучим вам среднюю цену за 5 дневный отдых в Одессе на одного человека в разных сегментах. Бюджетный со съемной квартирой, бесплатным пляжем, минимальными развлечениями и недорогими обедами обойдется в 7 тыс. грн. Средний с отелем с завтраком, более расширенным спектром развлечений, платными пляжами и обедами в кафе будет стоить 15 тыс.

И отдых класса люкс в 5 звездочном отеле со всеми возможными развлечениями, элитными пляжами и походами в рестораны влетит в более чем 100 тыс. грн на человека.

Не надо забывать, что во времена эпидемии Covid-19 надо соблюдать правила защиты. Впрочем, несмотря на неутешительную статистику больных на коронавирус в Одесской области — на центральных улицах, террасах кафе и ресторанов, остановках общественного транспорта маски носят единицы. Соблюдать дистанцию ​​на популярных пляжах и вечерних променадах туристы не спешат.