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Какой праздник сегодня, 20 июля

По православному календарю 20 июля чтят память преподобной Евдокии, великой княгини Московской; преподобного Фомы Малеина; преподобного Акакия Синайского; мученицы Кириакии Никомидийской.

Сегодня в мире отмечают Международный день шахмат.

В этот день по православному календарю именины отмечают: Акакий, Герман, Евдокия, Ефросинья, Лукьян, Никон, Сергей и Фома.

Народные приметы

  • Если 20 июля идет дождь — сено будет испорченным.
  • Если на Евдокию начнется дождь, то, по приметам, он будет идти еще семь недель с различными промежутками времени.
  • Сгребешь сено в кучи — так не страшны и тучи.

Читайте: Календар свят на липень 2020

Что нельзя делать

  • Не стоит в этот день носить украшения.
  • Нельзя пренебрегать домашней работой и всю добросовестно выполнить.
  • Запрещено отказывать в помощи.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.

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