По православному календарю 20 июля чтят память преподобной Евдокии, великой княгини Московской; преподобного Фомы Малеина; преподобного Акакия Синайского; мученицы Кириакии Никомидийской.
Сегодня в мире отмечают Международный день шахмат.
В этот день по православному календарю именины отмечают: Акакий, Герман, Евдокия, Ефросинья, Лукьян, Никон, Сергей и Фома.
Народные приметы
- Если 20 июля идет дождь — сено будет испорченным.
- Если на Евдокию начнется дождь, то, по приметам, он будет идти еще семь недель с различными промежутками времени.
- Сгребешь сено в кучи — так не страшны и тучи.
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Что нельзя делать
- Не стоит в этот день носить украшения.
- Нельзя пренебрегать домашней работой и всю добросовестно выполнить.
- Запрещено отказывать в помощи.
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