Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту Земли первый военный спутник связи для нужд южнокорейских военных.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, в 17.30 по времени Восточного побережья США (00.30 по Киеву).

За 8 мин 40 с после запуска многократная ракета-носитель Falcon 9 осуществила управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

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Первый частный полет на МКС

Частная компания SpaceX в сотрудничестве с NASA впервые в истории США транспортировала астронавтов на МКС.

31 мая капсула Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковалась к Международной космической станции и двое американских астронавтов зашли на ее борт.

Изначально запуск Crew Dragon планировали на 27 мая, однако за 16 минут до старта запуск решили перенести из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник: SpaceX