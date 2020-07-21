День Казанской иконы Божьей Матери: история, приметы и запреты

21 июля верующие отмечают праздник День Казанской иконы Божьей Матери. Согласно истории, в 1579 году в Казани случился пожар. Ребенку по имени Матрона было 10 лет. Ей приснилась Богородица, которая попросила откопать ее на пепелище.

Матрона рассказала об увиденном взрослым, которые и откопали икону.

Верующие считают икону Казанской Божьей Матери чудотворной. Она помогает бороться с невзгодами и проблемами.

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Что нужно делать в День Казанской иконы Божьей Матери

Посещать церковь и исповедоваться;

устраивать гулянья;

отмечать свадьбы.

Что нельзя делать в День Казанской иконы Божьей Матери

Злоупотреблять алкоголем;

вступать в конфликтные ситуации;

завидовать и обсуждать;

совершать магические обряды;

шить и стирать;

заниматься физическим тяжелым трудом.

В календаре церковных праздников на июль также есть еще один большой праздник День крещения Киевской Руси-Украины.

Это не только церковный, но и государственный праздник. В Украине он стал официальным с 2008-го.

По легенде, в этот день в 988 году князь Владимир принял христианство и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь народ.