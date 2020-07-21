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Факты / Lifestyle

День Казанской иконы Божьей Матери: история, приметы и запреты

21 июля верующие отмечают праздник День Казанской иконы Божьей Матери. Согласно истории, в 1579 году в Казани случился пожар. Ребенку по имени Матрона было 10 лет. Ей приснилась Богородица, которая попросила откопать ее на пепелище.

Матрона рассказала об увиденном взрослым, которые и откопали икону.

Верующие считают икону Казанской Божьей Матери чудотворной. Она помогает бороться с невзгодами и проблемами.

ЧитайтеЦерковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

День Казанської ікони Божої Матері

Что нужно делать в День Казанской иконы Божьей Матери

  • Посещать церковь и исповедоваться;
  • устраивать гулянья;
  • отмечать свадьбы.

Что нельзя делать в День Казанской иконы Божьей Матери

  • Злоупотреблять алкоголем;
  • вступать в конфликтные ситуации;
  • завидовать и обсуждать;
  • совершать магические обряды;
  • шить и стирать;
  • заниматься физическим тяжелым трудом.

В календаре церковных праздников на июль также есть еще один большой праздник День крещения Киевской Руси-Украины.

Это не только церковный, но и государственный праздник. В Украине он стал официальным с 2008-го.

По легенде, в этот день в 988 году князь Владимир принял христианство и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь народ.

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