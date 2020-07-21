День Казанской иконы Божьей Матери: история, приметы и запреты

21 июля верующие отмечают праздник День Казанской иконы Божьей Матери. Согласно истории, в 1579 году в Казани случился пожар. Ребенку по имени Матрона было 10 лет. Ей приснилась Богородица, которая попросила откопать ее на пепелище.
Матрона рассказала об увиденном взрослым, которые и откопали икону.
Верующие считают икону Казанской Божьей Матери чудотворной. Она помогает бороться с невзгодами и проблемами.
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Что нужно делать в День Казанской иконы Божьей Матери
- Посещать церковь и исповедоваться;
- устраивать гулянья;
- отмечать свадьбы.
Что нельзя делать в День Казанской иконы Божьей Матери
- Злоупотреблять алкоголем;
- вступать в конфликтные ситуации;
- завидовать и обсуждать;
- совершать магические обряды;
- шить и стирать;
- заниматься физическим тяжелым трудом.
В календаре церковных праздников на июль также есть еще один большой праздник День крещения Киевской Руси-Украины.
Это не только церковный, но и государственный праздник. В Украине он стал официальным с 2008-го.
По легенде, в этот день в 988 году князь Владимир принял христианство и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь народ.