Украинские исполнители не перестают радовать нас музыкальными новинками. Факты ICTV собрали лучшие песни 2020 года, которые сейчас находятся на пике популярности и покоряют украинские хит-парады. Самое время обновлять плей-листы!

Go_A — Соловей

Коллектив Go_A весной представит нашу страну на Евровидении с хитом 2020 года Соловей. Музыканты объединили электронную музыку, фольклорный вокал, танцевальные биты, африканские барабаны и гитару.

Группа раньше была малоизвестной, но сразу после национального отбора на конкурс о ней заговорила пресса и все украинские меломаны. Солистка Екатерина Павленко — мастер аутентичной народной техники вокала. Девушка говорит, что украинские песни уникальны техникой добывания звуков, которой больше нет нигде в мире.

Тина Кароль & Юлия Санина — Вільна

Тина Кароль и Юлия Санина этой зимой выпустили совместную песню Вільна, которая стала официальным саундтреком к фильму Віддана. Настоящий гимн сильных женщин.

Эта песня — своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестринства. И было важно выполнить ее именно в дуэте с другой исполнительницей — сильной, талантливой, равной, — говорит Тина Кароль.

Новая работа отличается чувственным текстом и сильными ритмами. Слова написала украинская реперша alyona alyona.

Вільна не похожа на творчество THE HARDKISS, не похожа на песни Тины Кароль. Это что-то совсем другое, в чем мы соединились, — считает Юлия Санина.

Наталия Могилевская — Я покохала

Наталия Могилевская наконец встретила того самого мужчину, которому готова отдать свое сердце. Об этом она поет в новой песне Я покохала. При этом певица не спешит раскрывать имя возлюбленного. В интервью Кате Осадчей она призналась, что мужчина живет в другой стране.

Песня Я покохала получилась очень искренней, ведь слова и музыку написала сама Наталия. Клип снимали в живописном уголке Карпат — в Верхней и Нижней Рожанке возле Славского.

MELOVIN — Вітрила

Поклонники MELOVIN тепло приняли песню Вітрила. Фанаты отметили, что голос певца на украинском звучит очень красиво и завораживающе.

Трек сегодня занимает высокие позиции в украинских хит-парадах, звучит на радио и стал саундтреком к сериалу Новенькая. В феврале MELOVIN со своей композицией получил премию Украинской песни года, которая проходила в Национальном дворце Украина.

alyona alyona feat. Jamala — Забирай

Дерзкий и ироничный хит реперши alyona alyona и Джамалы Забирай об обратной стороне популярности в эпоху социальных сетей. В клипе исполнительницы предстали в необычных образах. Джамала примерила хип-хоп-лук, а на теле alyona alyona появились тысячи стикеров-комментариев.

Новая украинская песня 2020 года о том, что сегодня каждый пользователь интернета может написать, что ему вздумается, раскритиковать твою внешность, вес, образ жизни. Быть выше этого не так уж и просто.

KAZKA — Палала

Палала — это популярная песня 2020 года из второго студийного альбома группы KAZKA. Она о всепоглощающей любви и страсти, которой невозможно сопротивляться.

Полюбили так, что сгорели дотла, юные от объятий пылали тела — поет KAZKA.

Клип снял самый эксцентричный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Без всяких преувеличений, это гениальная работа, которая граничит с легким оттенком безумия. В ролике фронтвумен группы Александра Зарицкая пришивает себя красной нитью к мужчине. Тела, слова и чувства переплетаются во что-то очень откровенное.

KHAYAT — Osoka

Прошлой осенью KHAYAT презентовал песню Osoka. Сочетание жанра инди-попа, ярких народных мотивов и современного звучания сразу сделали ее хитом.

Певец участвовал с новым треком в национальном отборе на Евровидение и прошел в финал. До победы не хватило совсем немного голосов и везения. Зато жюри Украинской песни года было более благосклонным к KHAYAT и на церемонии награждения вручило исполнителю престижную премию.

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Бумбокс — Твiй номер / Плющ

Группа Бумбокс этой зимой сделала поклонникам приятный сюрприз. Музыканты презентовали сразу два клипа на песни Твiй номер и Плющ. Идея объединить композиции поступила от продюсера коллектива Алексея Согомонова.

Твiй номер — это мощный саунд и настоящая экспрессия. Вторая песня Плющ написана на слова великой украинской поэтессы Леси Украинки. После первой композиции она звучит вкрадчиво и пронзительно. В целом вышла очень атмосферная работа.

DILEMMA — Динаміт

Новый трек Динаміт группы DILEMMA сразу после выхода вызвал бурные обсуждения пользователей интернета. Кому-то пришелся по вкусу ироничный хит в стиле R&B по-украински, а кто-то увидел плагиат на совместную работу Ed Sheeran и Justin Bieber — I don’t care.

ONUKA — Zenit

ONUKA в своем творчестве объединяет электронную музыку, украинскую самобытность и особую философию. В песне Zenit можно услышать цимбалы и трембиты, которые завораживают с первых звуков. Видеоряд снимали в разных локациях — от карпатских гор до морских пейзажей.

Я надеюсь, благодаря Zenit люди увидят то прекрасное, что нас окружает. Несмотря на проблемы и неурядицы, стремительный ритм или потребности современного мира, иногда нужно остановиться и почувствовать счастье в моменте, — прокомментировала ONUKA новую работу.

Ранее Факты ICTV делали подборку лучших зарубежных треков 2020 года, которые прямо сейчас покоряют мировые чарты.