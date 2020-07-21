Елена Телига – известная украинская поэтесса и деятельница ОУН. По случаю 114 годовщины со дня рождения Факты ICTV собрали самые интересные истории из биографии и ее известные стихотворения.

Биография Елены Телиги

Елена Телига родилась 21 июля 1906 на территории Российской империи в семье известного ученого, инженера-гидротехника. Родители Елены, которые родом из Украины, вскоре эмигрировали в Западную Европу.

В период, когда отец поэтессы возглавлял Украинскую хозяйственную академию (Чехословакия), Елена училась в Украинском институте имени М. Драгоманова на историко-филологическом факультете (1923-1929, Прага). Именно тогда, на одном из студенческих вечеров, поэтесса познакомилась со своим будущим мужем – Михаилом Телигой.

В 30-х годах жила с мужем в Варшаве. Через трудное материальное положение Елена вынуждена была работать на низкооплачиваемых работах, в частности манекенщицей.

Именно в Чехии начало формироваться, а в Польше окончательно утвердилось националистическое мировоззрение поэтессы. Елена Телига неоднократно печаталась на страницах Литературно-научного вестника, а впоследствии стала одним из его сотрудников, вела активную общественную и культурную деятельность, выступала с рефератами на тему борьбы за национальную свободу. Находясь за границей, Елена мечтала о возвращении в родной Киев.

22 октября 1941 года Елена Телига возвращается в столицу Украины, где вместе с представителями тогдашней интеллигенции организует Союз украинских писателей.

В ноябре того же года деятельница становится главным редактором приложения к газете Украинское слово – Литавры, который выходил отдельным тиражом. Еженедельник под редакцией писательницы не печатал текстов с пропагандой немецкого оккупационного режима, что стало поводом для многочисленных доносов.

9 февраля 1942-го она, как и всегда, пошла на работу в Союз украинских писателей, где ее ждала засада. Она, вместе с мужем и другими членами организации, была арестована, а затем расстреляна в Бабьем Яру.

Стихотворения Елены Телиги

Сучасникам

“Не треба слів! Хай буде тільки діло!

Його роби – спокійний і суворий,

Не плутай душу у горіння тіла,

Сховай свій біль. Зломи раптовий порив”.

Але для мене – у святім союзі:

Душа і тіло, щастя з гострим болем.

Мій біль бринить, зате коли сміюся,

То сміх мій рветься джерелом на волю!

Не лічу слів. Даю без міри ніжність.

А може в цьому й є моя сміливість:

Палити серце в хуртовині сніжній,

Купати душу у холодній зливі.

Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив,

Та там, де треба, – я тверда й сувора.

О, краю мій, моїх ясних привітів

Не діставав від мене жодний ворог.

∗∗∗

Засудженим

Як ми можемо жити, сміятись і дихать?

Як могли ми чекати – не битись, а спать

В ніч, коли у в’язниці спокійно і тихо

Ви збиралися вмерти – у шість двадцять п’ять.

І коли приволікся заплаканий ранок,

Вас покликала смерть у похмурій імлі –

А тепер наші душі і топчуть, і ранять

Ваші кроки останні по зимній землі.

А тепер в кожній серці пожежу пригаслу

Розпалили ви знову – спаливши життя.

І, мов гимн урочистий, мов визвольне гасло,

Є для нас двох імен нерозривне злиття.

Над могилою вашою тиша і спокій,

Та по рідному краю – зловіщі вогні.

І піти по слідах ваших скошених кроків

Рвучко тягнуться сотні окрилених ніг.

∗∗∗

Моя душа й по темнім трунку

Моя душа й по темнім трунку

Не хоче слухати порад,

І знову радісно і струнко

Біжить під вітер і під град.

Щоб, заховавши мудрий досвід

У скриньці без ключа і дна,

Знов зустрічати сірий розсвіт

З вогнем отрути чи вина…

Щоб власній вірі непохитній

Палить лампаду день і ніч

І йти крізь грудні – в теплі квітні,

Крізь біль розлук – у щастя стріч.

А перехожим на дорогах

Без вороття давать дари

І діставать нові від Бога,

Коли не вистачить старих.

К слову, Факты ICTV собрали подборку самых известных стихотворений Леси Украинки к годовщине ее дня рождения.