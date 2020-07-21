Елена Телига – известная украинская поэтесса и деятельница ОУН. По случаю 114 годовщины со дня рождения Факты ICTV собрали самые интересные истории из биографии и ее известные стихотворения.
Биография Елены Телиги
- Елена Телига родилась 21 июля 1906 на территории Российской империи в семье известного ученого, инженера-гидротехника. Родители Елены, которые родом из Украины, вскоре эмигрировали в Западную Европу.
- В период, когда отец поэтессы возглавлял Украинскую хозяйственную академию (Чехословакия), Елена училась в Украинском институте имени М. Драгоманова на историко-филологическом факультете (1923-1929, Прага). Именно тогда, на одном из студенческих вечеров, поэтесса познакомилась со своим будущим мужем – Михаилом Телигой.
- В 30-х годах жила с мужем в Варшаве. Через трудное материальное положение Елена вынуждена была работать на низкооплачиваемых работах, в частности манекенщицей.
- Именно в Чехии начало формироваться, а в Польше окончательно утвердилось националистическое мировоззрение поэтессы. Елена Телига неоднократно печаталась на страницах Литературно-научного вестника, а впоследствии стала одним из его сотрудников, вела активную общественную и культурную деятельность, выступала с рефератами на тему борьбы за национальную свободу. Находясь за границей, Елена мечтала о возвращении в родной Киев.
- 22 октября 1941 года Елена Телига возвращается в столицу Украины, где вместе с представителями тогдашней интеллигенции организует Союз украинских писателей.
- В ноябре того же года деятельница становится главным редактором приложения к газете Украинское слово – Литавры, который выходил отдельным тиражом. Еженедельник под редакцией писательницы не печатал текстов с пропагандой немецкого оккупационного режима, что стало поводом для многочисленных доносов.
- 9 февраля 1942-го она, как и всегда, пошла на работу в Союз украинских писателей, где ее ждала засада. Она, вместе с мужем и другими членами организации, была арестована, а затем расстреляна в Бабьем Яру.
Стихотворения Елены Телиги
Сучасникам
“Не треба слів! Хай буде тільки діло!
Його роби – спокійний і суворий,
Не плутай душу у горіння тіла,
Сховай свій біль. Зломи раптовий порив”.
Але для мене – у святім союзі:
Душа і тіло, щастя з гострим болем.
Мій біль бринить, зате коли сміюся,
То сміх мій рветься джерелом на волю!
Не лічу слів. Даю без міри ніжність.
А може в цьому й є моя сміливість:
Палити серце в хуртовині сніжній,
Купати душу у холодній зливі.
Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив,
Та там, де треба, – я тверда й сувора.
О, краю мій, моїх ясних привітів
Не діставав від мене жодний ворог.
∗∗∗
Засудженим
Як ми можемо жити, сміятись і дихать?
Як могли ми чекати – не битись, а спать
В ніч, коли у в’язниці спокійно і тихо
Ви збиралися вмерти – у шість двадцять п’ять.
І коли приволікся заплаканий ранок,
Вас покликала смерть у похмурій імлі –
А тепер наші душі і топчуть, і ранять
Ваші кроки останні по зимній землі.
А тепер в кожній серці пожежу пригаслу
Розпалили ви знову – спаливши життя.
І, мов гимн урочистий, мов визвольне гасло,
Є для нас двох імен нерозривне злиття.
Над могилою вашою тиша і спокій,
Та по рідному краю – зловіщі вогні.
І піти по слідах ваших скошених кроків
Рвучко тягнуться сотні окрилених ніг.
∗∗∗
Моя душа й по темнім трунку
Моя душа й по темнім трунку
Не хоче слухати порад,
І знову радісно і струнко
Біжить під вітер і під град.
Щоб, заховавши мудрий досвід
У скриньці без ключа і дна,
Знов зустрічати сірий розсвіт
З вогнем отрути чи вина…
Щоб власній вірі непохитній
Палить лампаду день і ніч
І йти крізь грудні – в теплі квітні,
Крізь біль розлук – у щастя стріч.
А перехожим на дорогах
Без вороття давать дари
І діставать нові від Бога,
Коли не вистачить старих.
К слову, Факты ICTV собрали подборку самых известных стихотворений Леси Украинки к годовщине ее дня рождения.