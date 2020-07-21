21 июля по народному календарю сегодня праздник Прокопия. Крестьяне начинали работы по сбору урожая.

Во вторник, 21 июля, именины отмечают: Андрей, Виктор, Даниил, Дмитрий, Прокопий.

Приметы на 21 июля

Злые пчелы прогнозировали наступление жары и засухи.

Спелые стручки акации говорят, что ржаная нива созрела.

Если сено не скормить домашним животным, то они не захотят есть корм, заготовленный для них на зиму.

Если колосок на Прокопия заткнуть за пояс, то к концу лета спина болеть не будет.

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Что нельзя делать

Чтобы не потревожить Водяного, который может потянуть под воду, в этот день нельзя купаться.

Не стоит начинать дальнее путешествие на авто, ведь дорога может быть слишком сложной и утомительной.

Домашнюю работу лучше отложить на другой день. Максимум — можно приготовить еду.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.