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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 21 июля, лунный день

Во вторник, 21 июля, Луна пребывает в знаке Лев. Это 2 лунный день.

Хороший период для любых начинаний. Многих будет тянуть к развлечением, это поможет расслабиться и сконцентрироваться на важном.

Астрологи отмечают, что во 2 лунный день у многих стабилизируется финансовое положение. Осторожнее относиться стоит к авантюрам. Необдуманные риски могут сыграть с вами злую шутку.

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Чтобы избежать потерь, не стоит оформлять сделки с недвижимостью, акциями и подписывать серьезные договоры.

Благоприятный день для занятий физическими упражнениями.

Этот день лучше посвятить духовному развитию и образованию.

Во 2 лунный день у многих будут налаживаться контакты с начальством. Однако не стоит создавать конфликтные ситуации.

В лунном календаре июля 2020 будет много благоприятных дней. В этот период стоит не бояться рисковать, есть вероятность, что все дела, которые вы запланировали ранее, будут успешными.

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