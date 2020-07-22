Когда праздновать День ангела Ольги в 2020 году у многих разделились мнения.

По церковному календарю именины стоит отмечать 24 июля. Этот день приурочили к дате смерти княгини Ольги, которая первая приняла християнство у Киевской Руси.

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Но встречаются и другие даты празднования Дня ангела Ольги: 10 февраля, 5 и 14 марта, 17 и 24 июля, 23 ноября.

Известно, что 17 июля именины отмечают на честь святой страстотерпицы княгине Ольги, святой Татьяны, Анастасии и Марии.

10 февраля — это день мученицы Евдокимовой, 5 марта — мученицы Кошелева, 14 марта — преподобной мученицы Жильцовой, 23 ноября — мученицы Масленниковой.

Календарь праздников

В Украине календарь праздников на июль насчитывает 14 различных дат, которые стоит отмечать. В целом все праздники приурочены к различным профессиям.

Выдающееся праздник в июле — День крещения Руси, которое приходится на 28 июля.