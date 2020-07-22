Гороскоп на июль 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на июль составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Астрологическая погода в июле будет благоприятнее, чем в предыдущем месяце. 5 июля произойдет полутеневое лунное затмение в Козероге, которым завершается длинный коридор затмений, начавшийся 5 июня.

Многие почувствуют, что пришло время что-то поменять в своей жизни. Начнется новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками. Венера закончила фазу своей ретроградности, что значительно улучшает взаимопонимание между людьми. Появятся новые задачи в сфере личных взаимоотношений, в вопросах материального обеспечения семьи.

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До 13 июля Меркурий находится в фазе ретроградности, что заставляет людей менять свои планы, но вторая половина месяца будет благоприятной и многие люди почувствуют это положительное влияние на всех сферах жизни.

Гороскоп для Овнов

Это период активности, соперничества, конкуренции, в которых вы можете стать победителем. Физическая деятельность в течение этого месяца связана с удовлетворением ваших личных потребностей и целей. Большая занятость не дает возможности полноценно восстанавливать силы, что может привести к проблемам со здоровьем.

Нетерпеливость и беспокойство может стать причиной ошибок и неверных решений. Будьте осторожны при обращении с острыми предметами, горячими или взрывоопасными веществами, т.к. велика вероятность получить травмы.

Гороскоп для Тельцов

В этот период ваши действия обусловлены подсознательными импульсами, что может вызывать недоумение окружающих. Самостоятельно вам трудно определить истинные мотивы своих поступков, не отказывайтесь от помощи и мудрых людей и не стесняйтесь спрашивать совет.

Некоторые ваши цели могут быть достигнуты, если будете действовать не впрямую, а скрытно, в обход, через кого-то. Это период исследований тайн своего подсознания и развития своих внутренних способностей, вы сможете понять события, которые повлияли на развитие тех или иных дел.

Гороскоп для Близнецов

Друзья, различные сообщества, организации и дети, будут основными сферами приложения усилий. Возможно, вы устремитесь к тому, о чем мечтали, и будете избавляться от ненужного. Вы добьетесь успеха, если ваши усилия будут направлены вовне и затронут скорее группу лиц, нежели одно конкретное лицо.

В это время общие дела с единомышленниками будут способствовать реализации ваших планов. С другой стороны, активизируются друзья, которые могут подать идею, подтолкнуть вас к реализации новых планов. Возможны успехи в общественной деятельности или в социальных сетях.

Гороскоп для Раков

Присутствует склонность браться зa выпoлнeниe нecкoлькиx зaдaч oднoвpeмeннo из-за чего не получается довести их дo кoнцa. График станет более напряженным, многие дела могут остаться незавершенными, поэтому вам понадобится ограничить их количество.

Ваши прежние действия, хорошие и плохие, дадут соответствующие результаты. Окружающие не особо обращают на вас внимания, но это и хорошо — работая в одиночку, вы добьетесь большего. Нeпpиятиe cлoжившeйcя cитуaции, обиды и фиксация на прошлом, осложняет возможность реализации текущих задач.

Гороскоп для Львов

Это период тайных сторон вашей жизни, поскольку борьба и успехи, достигнутые вами, скрыты от внешнего мира. Подходящее время для работы со своим подсознанием, пониманием причинно-следственной связи прошлого с настоящим.

Вы сможете преодолеть неудачи, признать неизбежные ограничения и рамки, а в результате — обретете поразительную внутреннюю силу и решимость. В то же время вы становитесь более чувствительными к бедам других людей, притягиваются разного рода тайны.

Это хорошее время для творческой или научно-исследовательской работы в уединении.

Гороскоп для Дев

Многие открывают в себе скрытые таланты, усиливается изобретательность, потребность в свободе и независимости, появляются прогрессивные идеи, способность убеждать других. Удачный месяц для тех, чья деятельность связана с техническими и гуманитарными областями знаний.

Появляются возможности удачно применить технический опыт и социологические навыки, осуществить неожиданную поездку в необычное место, принять участие в финансовых делах или в организации интересного мероприятия. Успех в июле, является результатом нестандартных взглядов и подходов.

Гороскоп для Весов

Обостряется интуиция и проницательность, а также способность концентрации, благодаря чему вы сможете решить волнующие вопросы. Темы высшего образования, религиозной деятельности, а также политические интересы и культурные стремления, будут приносить удовлетворение.

Кроме того, возможно романтическое увлечение или деловое партнерство с иностранцами. Могут возникнуть ситуации и быть предприняты действия, связанные с повторным браком или юридическими вопросами. Общение и укрепление взаимоотношений с родственниками со стороны супруга, в этот период очень важно.

Гороскоп для Скорпионов

Поток физической энергии способен придать вам агрессивность и дух соперничества в том, что касается работы, коллег или служащих. В профессиональной деятельности наблюдается значитель¬ный прогресс. Вы, наконец беретесь за дело, которое долго откладывали или успешно завершаете давно начатые проекты.

В это время вы можете сменить работу или активно заниматься поиском работы. Кому-то из близких может понадобиться ваша помощь в решении бытовых вопросов. Благоприятное время для того, чтобы предпринимать какие-либо действия, направленные на улучшение или укрепление собственного здоровья.

Гороскоп для Стрельцов

Вам предстоит уйма дел, связанных с детьми, творческой деятельностью или романтическим партнером. Желательно держать многие мысли при себе, молчаливо наблюдая при этом значение всего, что вас окружает.

Период благоприятный для определенного погружения в себя и для занятий духовной работой, тем самым, вы сможете полностью гармонизировать свое психическое и физическое состояние. По многим вопросам происходит переоценка, трансформируется свое видение прошлого, что комбинируются с конструктивными действиями в настоящее время.

Гороскоп для Козерогов

Прежде всего, следует определить свое место в обществе. Сосредоточьтесь на своих целях, расставьте приоритеты и тогда появятся возможности реализовать свои планы. Слишком оптимистический взгляд на них может принести разочарования в дальнейшем.

Из-за поспешного принятия решений можно совершить неправильные поступки, следствием которых станут большие финансовые потери. Будьте внимательны при управлении транспортом и работе с острыми предметами, техникой. Соблюдайте осторожность в общественных местах, не вступайте в столкновение с людьми, обладающих властью и влиянием.

Гороскоп для Водолеев

Могут напомнить о себе прошлые неприятности, но любое напряжение должно быстро пройти без последствий, тем более, если с вами будут люди, способные если не оправдать, то понять ваши действия. У многих появляется эмоциональная усталость, все тайные проблемы становятся явными.

Вам необходим отдых, возможно, романтическое приключение или активизация дружеских связей. Не отказывайте себе в удовольствии, наслаждайтесь теплом, занимайтесь самопознанием и совершенствованием. Это поможет вам усилить свои энергетические возможности и отразить любой негатив.

Гороскоп для Рыб

Пробуждение творческого воображения, интуиции и проницательности, постоянно присутствующее чувство наступающего развития, поможет построить планы на будущее.

Для людей интеллектуального склада эти дни будут наиболее благоприятными для творческого развития, для людей, склонных к искусству, путешествия послужат поводом для вдохновения.

Повышается способность проникнуть в мысли других людей, понять интересы близких и любимых. Благоприятны контакты с зарубежными партнерами, может быть достигнута долгожданная договоренность.

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