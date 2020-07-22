Гороскоп на 23 июля 2020 для всех знаков зодиака садит Близнецов на диету, Ракам грозит кармой, а Весы нежно пинает в прекрасное будущее.

Чтобы узнать, какие события ожидают вас в четверг, 23 июля, Факты ICTV публикуют гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро.

Овен

Перевернутая Десятка мечей

Сегодня вы просто нет. Слишком утомительно, слишком тяжело. Проще всего представлять себя сегодня как хомяка, который бежит и бежит, а дорога все не кончается.

Хорошие новости – вот-вот вы сможете отдохнуть, и у вас снова появятся силы. Не теряйте надежду, ваша усталость обернется чем-то хорошим.

Телец

Двойка мечей

Будьте внимательны. Перед вами сегодня будет важный, но старательно замаскированный под какую-то ерунду, выбор.

Любая мелочь может обернуться важными последствиями через неделю, год, десять лет.

Близнецы

Колесница

Если хотели когда-нибудь сесть на диету, то сегодня по гороскопу на 23 июля 2020 именно тот день, когда стоит это сделать. Сили воли у вас столько, что покорители Арктики плачут в своем прошлом слезами зависти.

Любые неприятные дела и неблагоприятные условия покажутся пустяками – пользуйтесь этим.

Рак

Справедливость

Сегодня все Раки получают то, чего заслуживают. Кто-то мороженое на завтрак, кто-то внезапную премию, кто-то в лужу вступит в сухой солнечный день.

Мгновенная карма следит за вами, постарайтесь быть сегодня добрыми, вежливыми и дружелюбными.

Лев

Перевернутый Иерофант

Всех, кто хочет сегодня советовать (кроме этого гороскопа по картам таро, хотя можете и его тоже) выставляйте сразу вон. Чужие советы все только испортят и усложнят.

Делайте так, как считаете правильным именно вы. Даже если это кажется безумным. Сегодня – такой день, когда безумное работает.

Дева

Тройка пентаклей

Помните, в начале карантина вы повписывались на курсы и вебинары? Сегодня пришло время до них добраться.

Весь день тянет учиться, и учиться вам сегодня будет легко. В общем, если когда-нибудь вы хотели разобраться в том, как именно устроена квантовая физика – вперед.

Весы

Двойка посохов

Соберите все свои великолепные идеи и далекие планы, посмотрите на них. Потом выберите те, которые нравятся особенно сильно – и сделайте их краткосрочными.

Хватит планировать, начните уже что-то делать для того, чтобы мечты стали реальностью. Если не сегодня, то когда?

Скорпион

Дурак

Вы готовы бросаться в приключение. Какое угодно, просто очень хочется нового. Если вы будете неосторожны, то новое может оказаться каким-то таким, что затянет навсегда и не отпустит, потому попытайтесь начать с малого.

С другого маршрута для прогулки, другой марки молока. А потом уже, поняв, что все идет хорошо, делайте что хотите.

Стрелец

Перевернутая Четверка пентаклей

Очень страшно отпустить то, что имеете, но вам карта в гороскопе на 23 июля прямым текстом говорит, что пора. Пока вы держитесь за свою мнимую стабильность, вы упускаете другие возможности, теряете шансы, время и желания.

Потратьте сегодня день на то, чтобы подумать, как минимизировать риски, но и не увязнуть в стабильности навсегда.

Козерог

Король чаш

К вам пришел дар однодневной повышенной эмпатии. На месте любого вы сможете сегодня представить себя и понять, что двигало и что пугало других людей. Это редкая и ценная возможность.

С ней вы сможете исправить старые ссоры, избежать новых, да и вообще, сделать так, чтобы все окружающие стали знакомыми, а знакомые друзьями.

Водолей

Колесо фортуны

В жизни что-то меняется –не опирайтесь этим изменениям, это просто невозможно. Единственное, что вы можете сделать, это уже теперь подумать, а как изменитесь вы, какой новый вы войдете в новый виток своей жизни, что в себе можно исправить, а что стоит оставить неизменным.

Так вы получите дорожную карту своих недостатков и достоинств. А с картой – это ведь уже не совсем пугающая неизвестность, правда ведь?

Рыбы

Девятка чаш

Карта вечеринок и простых доступных радостей. Сегодня не отказывайте себе ни в чем. Пейте, ешьте, танцуйте, пойте во все горло.

Радости в вас очень много, и чем громче и ярче вы будете ее демонстрировать, тем быстрее она перекинется на других людей вокруг.

Гороскоп на июль

Астролог Марина Скади в подробном гороскопе на июль 2020 рассказала, чего стоит ожидать всем знакам зодиака во втором месяце лета.

Для Львов июль станет периодом признания ошибок, что вскоре поможет обрести впечатляющую внутреннюю силу и решимость.

Скорпионы же найдут в себе достаточно сил и энергии, чтобы решиться на смену работы.

А вот сложнее всего будет Водолеям — эмоциональные переживания возьмут верх над рациональностью, и месяц пройдет в ностальгических воспоминаниях по ошибкам прошлого.

Источник: А как вам такой расклад