Во Вьетнаме женщина не стриглась и не мыла голову 64 года

Во Вьетнаме живет 83-летняя Нгуйен Тхи Динх, которая не стриглась и не мыла голову 64 года.

За это время на голове у бабушки вырос 6-метровый дред.

В 19 лет ее беспокоили сильные головные болей. Родители водили ее к специалистам, но причину так и не определили. Тогда женщина решила, что у нее болит голова из-за стрижек и мытья волос с шампунем.

Читайте: Снял каблуки и отрастил бороду: трансгендер повторно сменил пол

С 19 лет они ни разу не стриглась и не мыла голову. Из-за этого ее волосы превратились в свалявшийся жгут.

По словам женщины, несмотря на преклонный возраст, ее волосы отрастают ежегодно на 10 см.











Не стриглась и не мыла голову 64 года: женщина отрастила 6-метровый дред / 3 фотографии

В США женщина отрастила бороду

Жительница штата Вирджиния в США перестала бриться и отрастила бороду. Женщина страдает синдромом поликистозных яичников, из-за чего в ее крови содержится слишком много мужских гормонов.

Женщина на протяжении 10 лет брилась, пытаясь скрыть волосы на подбородке, груди и спине от окружающих, и очень комплексовала.

Однако позже она приобрела уверенность благодаря бородатой британской модели Харнаам Каур и модели Эш Бирд.

Источник: Malayalam Asiavillenews