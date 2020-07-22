OnePlus Nord: характеристики и цены (ФОТО)

Новинка OnePlus Nord, презентация которой состоялась онлайн, стала альтернатривним вариантом предыдущим флагманским моделям компании.

Смартфон оснащен шестью камерами, однако без гарантий на высокую ударо- и водостойкость.

Факты ICTV рассказывают о характеристиках OnePlus Nord, ценах и возможной дате появления в Украине.

Читайте: Где в Украине можно легально смотреть фильмы и сериалы онлайн: список и цены

Характеристики

Экран OnePlus Nord — Fluid AMOLED диаметром 6,44 дюйма, занимает почти 87% всего смартфона.

Разработчики представили две модели — с 128 и 256 ГБ флэш-памяти, без возможности установки дополнительных карт памяти. Аккумулятор емкостью 4115 мА.







Презентация OnePlus Nord — характеристики, цены и фото / 2 фотографии

Основную камеру смартфона сделали четверной (48-Мп), а двойная селф-камера (32-Мп) врезана в левый верхний угол экрана.

Модели OnePlus Nord был представлен в двух цветах: Blue Marble (бирюзовый) и Gray Onyx (черный).

Цены и появление в Украине

Стоимость OnePlus Nord, как и остальных моделей, зависит от объемов памяти.

версия 128 Гб — €399;

версия 256 Гб — €499.

Эксперты отметили, что по сравнению с предыдущими флагманами компании OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, цена на новинку гораздо ниже.

Возможно, это связано с тем, что разработчики не дали никаких сертифицированных гарантий на защиту OnePlus Nord от ударов, пыли и воды.

В Европе продажи OnePlus Nord начнутся 4 августа. В списке стран Украины нет, поэтому официально смартфон продаваться, вероятно, не будет.

Spotify в Украине

Об официальном появление музыкального сервиса Spotify на украинском рынке стало известно 15 июля.

Музыкальный стриминговий сервис доступен для загрузки на устройствах Apple и Android.

В украинском App Store уже можно скачать Spotify и целый месяц слушать музыку бесплатно.

Источник: OnePlus

Фото: OnePlus