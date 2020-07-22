OnePlus Nord: характеристики и цены (ФОТО)

Новинка OnePlus Nord, презентация которой состоялась онлайн, стала альтернатривним вариантом предыдущим флагманским моделям компании.
Смартфон оснащен шестью камерами, однако без гарантий на высокую ударо- и водостойкость.
Факты ICTV рассказывают о характеристиках OnePlus Nord, ценах и возможной дате появления в Украине.
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Характеристики
Экран OnePlus Nord — Fluid AMOLED диаметром 6,44 дюйма, занимает почти 87% всего смартфона.
Разработчики представили две модели — с 128 и 256 ГБ флэш-памяти, без возможности установки дополнительных карт памяти. Аккумулятор емкостью 4115 мА.
Основную камеру смартфона сделали четверной (48-Мп), а двойная селф-камера (32-Мп) врезана в левый верхний угол экрана.
Модели OnePlus Nord был представлен в двух цветах: Blue Marble (бирюзовый) и Gray Onyx (черный).
Цены и появление в Украине
Стоимость OnePlus Nord, как и остальных моделей, зависит от объемов памяти.
- версия 128 Гб — €399;
- версия 256 Гб — €499.
Эксперты отметили, что по сравнению с предыдущими флагманами компании OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, цена на новинку гораздо ниже.
Возможно, это связано с тем, что разработчики не дали никаких сертифицированных гарантий на защиту OnePlus Nord от ударов, пыли и воды.
В Европе продажи OnePlus Nord начнутся 4 августа. В списке стран Украины нет, поэтому официально смартфон продаваться, вероятно, не будет.
Spotify в Украине
Об официальном появление музыкального сервиса Spotify на украинском рынке стало известно 15 июля.
Музыкальный стриминговий сервис доступен для загрузки на устройствах Apple и Android.
В украинском App Store уже можно скачать Spotify и целый месяц слушать музыку бесплатно.
Источник: OnePlus
Фото: OnePlus